Juíza de instrução no Tribunal de Cascais e presidente do movimento Justiça e Democracia, Cristina Esteves contesta a ideia de que exista a cultura judiciária da prisão

A prisão domiciliária com pulseira eletrónica não pode ser aplicada em muitos casos e a juíza Cristina Esteves aprendeu isso na prática. Na sua opinião, o maior investimento que devia ser feito era na saúde mental, argumenta, dada a quantidade de presos com problemas psicológicos graves

Perante o facto de a prisão preventiva ser a medida mais aplicada na comarca de Lisboa, o bastonário dos Advogados falou ao DN de uma cultura judiciária de prender. Concorda com essa ideia?

Não acho que exista uma cultura de prender, antes pelo contrário. Prendemos para evitar vítimas. Para nós, juízes, é muito mais simples fazer um despacho de outra medida de coação do que a preventiva. Essa, por ser a mais gravosa, tem de estar sempre muito fundamentada. O que se passa é que não temos uma bola de cristal. Por exemplo, no crime de violência doméstica é-nos mais difícil fazer o juízo de prognose e dizer: este indivíduo vai matar a mulher. Não sabemos mas se falharmos ficamos com uma morte nos braços. Falharmos num furto é menos grave, o mais que pode acontecer é assaltar outra casa.

Acha concretizável o objetivo da ministra da Justiça em substituir as penas de prisão por prisões domiciliárias para alguns crimes?

Não vou qualificar o objetivo da ministra. O que sei é que a prisão domiciliária com pulseira eletrónica é muito complicada para a maioria das pessoas, exige um auto controlo que dificilmente se aplica a muitos dos arguidos. E depois há o perigo de continuação da atividade em muitos casos. No tráfico de droga trafica-se a partir de casa. Nos crimes informáticos, podemos limitar o acesso à internet como medida acessória mas é difícil garantir o sucesso disso. Nos crimes de sangue e violência doméstica há a dificil conjugação da personalidade das pessoas e o autodomiíno que é necessário ter para cumprir a medida. Ou seja, acho queé uma medida boa mas apenas possível de ser aplicada em muito poucos casos. Será para um número de arguidos será residual. Porque repare: se o detido é estrangeiro, tem casa onde para o pormos em casa? Os chilenos que vieram para cá fazer assaltos tinham casa onde, com passaporte estrangeiro?

Onde é que o ministério da Justiça devia investir mais então?

Acho que deve haver alternativas à prisão sim, mas antes disso é preciso ver que o sistema mental não funcionou e que muitos dos arguidos que nos são apresentados chegam com problemas men tais. E como não podemos internar pessoas à força, nem deixá-las em circulação para não porem vidas em perigo, temos de os prender.

Então os juízes estão a prender pessoas porque o sistema de saúde mental não funcionou?

Digamos que no sistema de saúde mental é que devia haver muito investimento. É um sistema que tem sido desprezado. As consequências é que muitos dos criminosos que chegam à justiça, do traficante de droga ao agressor doméstico, têm anomalias mentais de grande gravidade. E os juízes atuam para impedir vítimas. O ano passado panhei muitos internamentos compulsivos de miúdos de 20 anos com paranóias, esquizofrenias e psicoses