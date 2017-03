Pub

PSP identificou três indivíduos que terão estado envolvidos no incidente

Um jovem foi esta tarde esfaqueado no interior do Centro Colombo, em Lisboa. O rapaz estava acompanhado de uma jovem e "houve uma desordem com um grupo de outros indivíduos", segundo descreveu ao DN fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O jovem foi esfaqueado na zona do abdómen e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, mas de acordo com a mesma fonte "está estável" e a sua situação clínica "não é grave".

A PSP identificou três indivíduos que terão estado envolvidos no incidente e está a averiguar as responsabilidades de cada um.

A situação ocorreu ao final da tarde.