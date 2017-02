Pub

O antigo primeiro-ministro José Sócrates está a processar o Estado português, segundo avança a SIC Notícias. Segundo o canal, a ação deu entrada esta sexta-feira. Mais pormenores serão conhecidos numa conferência de imprensa marcada para as 20.00 no Hotel Altis, em Lisboa.

José Sócrates foi detido em novembro de 2014 e esteve preso cerca de 10 meses. Está indiciado pelos crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito no âmbito da Operação Marquês, cuja acusação só deverá ser conhecida em março deste ano.

A demora na investigação da Operação Marquês deverá ser, em princípio, o motivo do processo.

Nos últimos dois anos, o prazo para a conclusão do inquérito tem sido sucessivamente adiado. A 30 de março deste ano, o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, definiu o dia 15 de setembro como data final para a conclusão da investigação. Mas a 13 de setembro informou que os procuradores "afetos" à Operação Marquês, liderados por Rosário Teixeira, informaram-no de que não era possível concluir a fase de investigação do processo. Pediram então que fosse fixado novo prazo, o qual deveria ter em conta as "condicionantes, dificuldades e trabalhos a desenvolver".