Pub

Na véspera de os médicos escolherem um novo líder para a sua ordem, o ainda bastonário faz o balanço de seis anos no cargo

Como foi dividir o tempo entre Lisboa e Coimbra e ser pai à distância?

Foi muito exigente. Não aceitei a maioria dos convites que eram para o fim de semana para reservar esse tempo para os meus filhos e ia dormir praticamente todas as noites a Coimbra. Foi possível conciliar razoavelmente.

Quando assumiu o cargo de bastonário qual era o retrato da saúde?

Tomei posse em janeiro de 2011, nos últimos meses da Dr.ª Ana Jorge como ministra da Saúde. A situação nessa altura já não era boa, mas não estava previsto que depois a crise evoluísse tão dramaticamente. Não foi por acaso que o meu lema foi em defesa dos médicos, dos doentes e da saúde.

Quais foram os momentos mais marcantes destes seis anos?

Não sei se consigo definir um momento. Um importante foi a aprovação dos novos estatutos da ordem, outro foi o consenso conseguido recentemente na lei dos atos em saúde. Outro foi as pessoas habituarem-se a ver a Ordem dos Médicos como uma instituição que as defende. Muitas vezes era interpelado por pessoas que não conhecia a dizer que gostavam das minhas intervenções e a pedir para as defender. Em termos pessoais, foi não haver oposição na recandidatura. Não traduzindo unanimidade de opiniões - sei que não havia em relação ao meu desempenho como bastonário - mas significa pelo menos que ninguém sentiu a necessidade de apresentar um projeto alternativo. Às vezes disseram-me que era a principal voz da oposição e que fazia mais política do que propriamente o trabalho estatutário da Ordem dos Médicos. Mas nunca o fiz com o sentido de ser oposição, mas sim de defender aquilo em que acreditava que era o SNS, a qualidade da saúde em Portugal, o pequeno setor privado da saúde e naturalmente as condições de trabalho dos médicos e os direitos constitucionais dos doentes que se foram perdendo.

Em 2012 foi a segunda vez que a ordem apoiou uma greve. Como foi tomar esta decisão?

Não foi uma decisão consensual no seio da ordem. Pessoalmente, nunca tive dúvidas. Houve quem achasse que eu não devia ter ido para o palanque falar. Mas como é que eu, sendo o representante dos médicos, podia excluir-me numa situação em o momento era particularmente difícil? Essa era a forma de intervenção que pretendia da ordem: estar sempre ao lado dos médicos. Não numa defesa negativamente corporativa, mas numa defesa da qualidade da medicina, dos legítimos direitos dos médicos e dos doentes, que para mim são indissociáveis.

Muitos disseram que a ordem estava a fazer mais o papel de sindicato.

Respondi a essas situações dizendo que estava a cumprir os estatutos da ordem. Até os atuais, em que está a defesa dos interesses gerais da profissão. Se nós não tivermos médicos motivados, de qualidade, com boas condições e respeito pelos horários de trabalho, não temos prestação de cuidados de saúde com qualidade. O estudo do burnout (dois terços dos médicos estão nessa situação) quer dizer que há muitos problemas no seio da classe médica. Ainda agora recebi internos de um hospital a dizer que fazem centenas de horas por ano de trabalho na urgência que não são contabilizados. Acho que não é uma atividade sindical. Atividade sindical são as questões remuneratórias e nessas não nos metemos. Embora fale muitas vezes nelas. A partir do momento em que as baixas remunerações e a redução do pagamento das horas extraordinárias retiraram os médicos mais experientes do serviço de urgência, é evidente que para defender a qualidade tenho de defender que os médicos mais experientes regressem. Para isso têm de se sentir minimamente remunerados.

Em seis anos foram expulsos três médicos. Quais foram os casos?

Foi o psiquiatra do Porto que violou uma doente no consultório, o médico envolvido no escândalo de pedofilia no processo Casa Pia e para já um dos médicos envolvidos no caso de fraude Remédio Santo. Estamos à espera de que os restantes processos de desenrolem.

O trabalho disciplinar da ordem não é muito conhecido e pode ficar a ideia de que há uma certa proteção, corporativismo, em que os médicos conseguem escapar.

Essa acusação de corporativismo, pelo menos nestes seis anos, é completamente injusta porque acho que foi público que a ordem esteve sempre ao lado dos doentes na defesa dos seus interesses. Os doentes têm sempre os tribunais a quem recorrer. A função de autorregulação disciplinar submete os médicos, por vezes, a duas punições: pelos tribunais e pela ordem. Houve médicos punidos pelos tribunais e pela ordem e houve médicos mais punidos pela ordem do que pelos tribunais. Um exemplo concreto foi o de um médico que condenámos a quatro anos de suspensão por emissão de uma certidão de óbito sem ver o cadáver e justificou com a razão errada. Não foi condenado em tribunal e foi condenado pela ordem porque é uma violação muito grave do código deontológico. A ordem é mais severa com os médicos do que os tribunais, como é fácil de demonstrar. O caso do psiquiatra do Porto - foi ilibado em tribunal. Nós expulsámo-lo. Ainda não conseguimos aplicar a pena. Depois temos um problema: os médicos recorrem e nos tribunais as decisões eternizam-se. Mas nisso a responsabilidade não é nossa. Normalmente somos mais severos. Criou-se uma ideia contrária, porque as pessoas não entendem que a medicina não é uma ciência exata. Quando um médico usa os meios adequados mas o resultado é adverso, o médico não pode ser condenado. Nós avaliamos os meios, assim como o tribunal. O doente não percebe e acha que é corporativismo.

Falta a humanização para o médico ter tempo para explicar tudo ao doente?

Foi uma das minhas lutas e continuará a ser. Esta questão coloca-se muito nos cuidados de saúde primários, em que as listas dos médicos de família são exageradamente extensas e não têm o tempo que deviam ter para cada um dos seus utentes. Dentro de pouco mais de um ano todos os portugueses terão médico de família e o passo seguinte é reduzir a lista para o médico ter mais tempo para cada utente e se poder humanizar verdadeiramente a prestação dos cuidados. Continuamos a ter administradores a impor que os médicos vejam doentes de dez em dez minutos. Como, por exemplo, agora quando se abrem consultas suplementares para atender os doentes com gripe ou com situações agudas menos urgentes. E isso é um dos fatores de revolta e de burnout dos médicos: é não terem tempo suficiente para os seus doentes.

E nos hospitais também há esta pressão?

Há, claramente. Há pressões orçamentais que fazem que nas urgências as equipas não tenham a dimensão que deveriam ter. Há em termos de consulta externa porque é preciso fazer cada vez mais consultas, operar cada vez mais. Mas os recursos não aumentam na mesma proporção. Isso cria dificuldades que fazem que o médico não consiga disponibilizar o tempo que o doente merece.

Foi crítico dos dados estatísticos que o ministério publicou. Mantém as críticas?

Sim. Mesmo havendo uma cultura de maior transparência agora do que no passado, a verdade é que não se vai ao âmago da questão, porque só se avaliam números. Tempos de espera na urgência: se colocar um médico a assumir os doentes, estes deixam de estar em espera no sistema informático. Até parece que o tempo de espera é curto, mas não. É longo porque depois o doente vai ficar à espera de que o médico o veja. É uma das formas de subverter a estatística.

A realidade é pior do aquela que os números mostram?

Não sabemos verdadeiramente a dimensão da realidade. A ordem tem insistido num indicador que considera essencial: estatísticas de mortalidade e morbilidade por patologia de todos os hospitais. Isso são estatísticas a sério. Apesar de todas as críticas - faço porque desejo que as coisas melhorem - considero que temos o melhor SNS do mundo, porque com menos custos conseguimos muito melhores resultados do que outros países.

Que avaliação faz do trabalho do Dr. Paulo Macedo?

Diria que não é fácil fazer avaliações individuais de pessoas que foram obrigadas a gerir durante um período de crise particularmente grave. Diria que poderia estar a ser algo injusto para o Dr. Paulo Macedo...

Mas criticou-o várias vezes por estar mais centrado nos números do que nas pessoas.

Sem dúvida, porque era um gestor. Não era ele o responsável pelo orçamento. Tinha de gerir um orçamento, como disse várias vezes, que era ingerível. Tinha óbvios problemas. Por outro lado era um gestor, valorizava mais os números do que os ganhos em saúde. Depois tinha uma filosofia que era menos favorável ao SNS. Por outro lado, notava-se, não sendo ele uma pessoa da área da saúde, que havia coisas que lhe escapavam e provavelmente não terá tido os melhores conselheiros. Foram épocas particularmente difíceis e portanto os resultados não podiam ser particularmente positivos.

As expectativas aumentam com este governo, mais de esquerda?

Tenho dito que privilegiou mais os direitos individuais dos funcionários públicos do que os direitos coletivos da população. Não ponho em causa a justiça dessa reposição, mas sendo a manta curta, é preciso fazer opções e talvez se pudessem ter feito opções ligeiramente diferentes.

Está a falar da reposição das 35 horas semanais na função pública?

Estou a falar de múltiplas coisas. Escrevi um artigo dizendo que talvez não fosse a altura de repor para toda a função pública o horário das 35 horas porque a manta é curta. E gostaria que tivesse havido um maior investimento no SNS, em vez de haver um maior investimento das pessoas individuais. Não ponho em causa o aumento das pensões mais baixas. É de toda a justiça e nem se discute. Mas houve alguma dicotomia... Se se repõe um horário de trabalho menor para metade dos trabalhadores e os outros continuam com 40 horas, acho que há aqui injustiça social.

Todos passaram das 35 para as 40 sem acréscimo do ordenado. Os médicos anteciparam-se com um acordo de 40 horas com um vencimento mais alto. De alguma maneira a injustiça não estava já aí criada?

Por acaso os médicos aceitaram negociar um horário superior com um acréscimo do vencimento. Se calhar outras profissões não quiseram ir por aí e quiseram negociar um acréscimo do vencimento sem acréscimo de horário. Os sindicatos médicos aceitaram um acordo em que o objetivo final era o principio da neutralidade orçamental. O aumento do horário de trabalho ia reduzir o aumento do pagamento das horas extraordinários. Com esse contrato negociado os médicos ganham oito euro líquidos à hora. Não sei se é assim um grande negócio.

Tem alertado para o excesso de formação. Mas no SNS há falta de médicos em algumas especialidades...

Há sobretudo falta de horas de trabalho médico, mesmo naquilo em que os hospitais se queixam. Nos contratos dos jovens anestesistas, das 40 horas de trabalho 18 são para serviço de urgência. Se, como nós propusemos, retirassem apenas 12, ganhavam um dia por semana de anestesia eletiva por anestesista. Tinham era de pagar mais horas na urgência, que não querem pagar.

A qualidade da formação está comprometida?

Com médicos em excesso, está. Sobretudo nas especialidades técnicas, mas não só. Com a pressão a que os jovens são submetidos para fazer mais horas na urgência... Elaborámos um regulamento que proíbe os internos de fazerem mais de 58 horas de trabalho por semana e há hospitais em que isso criou dificuldades. Se os médicos são obrigados a fazer um excesso de urgências então não estão a fazer formação, não estão a estudar, a investigar, a dedicar-se aos doentes internados. Claro que isso prejudica a qualidade da formação e é uma das nossas preocupações. Medicina é o único curso que tem numerus clausus definidos acima das capacidades formativas das universidades, o que neste momento não é necessário.

Porque acha que tem sido tão difícil fazer o planeamento entre ensino superior e saúde?

Em Portugal, o forte não é o planeamento. Infelizmente ainda não temos uma cultura democrática para que os nossos governantes se preocupem em pensar a médio prazo e não apenas em função dos ciclos políticos. Precisamos de mais cultura de governação.

A ordem publicou um documento sobre a nomeação dos diretores clínicos. Temos tido más escolhas?

Sim, porque não havia critérios. Gostaríamos que o ministério adotasse aquelas regras como suas e passasse a ser uma obrigação e não apenas uma recomendação. Temos diretores clínicos pouco preparados, pouco experientes e sobretudo que não são escolhidos entre os melhores, por causa das regras - avisámos o anterior governo disso - que não permitem ao diretor clínico ter atividade clínica remunerada. Como o vencimento é baixo, nem sempre os melhores aceitam ser diretores clínicos. A qualidade de um diretor clínico é absolutamente essencial para o funcionamento de uma instituição.

Há demasiados lobbies na saúde?

Há. Mas a mim os lobbies não preocupam. Desempenham o seu papel e não deveriam ser problema para ninguém, porque quem decide devia decidir em função do interesse público. Se as decisões políticas forem transparentes e tomadas em função do interesse público, os lobbies não são problema. O problema não está nos lobbies, está nos decisores políticos.

E os decisores políticos têm decidido em função de lobbies menos honestos ou em função dos interesses públicos?

Vai variando. Se os decisores políticos decidissem sempre em função do interesse público não estávamos na bancarrota.

O que vai fazer depois de deixar a Ordem dos Médicos?

Dormir durante uma semana e depois voltar a estudar Medicina e a ser médico. Tenho necessidade de uma atualização dos conhecimentos mais recentes para voltar a ser o que acho que era, um bom médico.

Vai voltar à medicina interna e à emergência médica?

Ao trabalho nas viaturas médicas não, porque já tinha deixado. Mas quando vejo uma viatura médica sinto sempre a nostalgia desse tempo, do prazer com que atuávamos porque isso era a verdadeira medicina total e sem rede..

Como se gere a angústia de sentir que se está a perder alguém?

É muito difícil... É melhor não falar disso porque ainda me faz vir as lágrimas aos olhos. Há situações muito difíceis...