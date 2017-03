Pub

Escolha do médico deve ser aprovada no plenário concelhio

João Semedo será o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara do Porto, avança a Rádio Renascença. O nome do médico deve ser aprovado ainda esta sexta-feira no plenário concelhio.

Não é a primeira vez que João Semedo é candidato a uma Câmara. Já o foi a Gondomar, em 2005, Vila Nova de Gaia, 2009, e Lisboa, em 2013. Durante dois anos, entre novembro de 2012 a novembro de 2014, foi coordenador do BE em conjunto com Catarina Martins.

Depois das autárquicas de 2013 foi-lhe diagnosticado um cancro nas cordas vocais, o que o obrigou a deixar o parlamento em 2015. Ficou sem cordas vocais, laringe e sem falar, pedindo reforma depois de mais de 40 anos de atividade política e profissional.

Já recuperou parte da voz e voltou à atividade política e social como promotor do manifesto pela morte assistida, que já deu origem a uma petição discutida no Parlamento.