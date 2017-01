Pub

Alguns populares aguardam junto ao Mosteiro dos Jerónimos, desde as 09:00, a chegada do cortejo fúnebre

Jornalistas e polícias ainda dominam o espaço fronteiro ao Mosteiro dos Jerónimos a meio da manhã desta segunda-feira, onde pouco mais de uma dezena de populares já aguardam a chegada dos restos mortais de Mário Soares.

Francisco Oliveira, militante socialista da Póvoa de Santa Iria, chegou ao local minutos antes das 09:00 para "prestar homenagem ao pai da liberdade" que viu chegar a Santa Apolónia e agora vê "partir com muita saudade".

Militante socialista nº 75 230, Francisco Oliveira adiantou ao DN que quer "agradecer o que Mário Soares fez por Portugal e pelos portugueses, a liberdade que [lhes] deu".

Com alguns funcionários ainda a limpar o interior do Mosteiro e a montar estruturas, com militares a preparar os uniformes com que vão prestar honras fúnebres a Mário Soares, o espaço fronteiro ainda é dominado por jornalistas e agentes da PSP.

Mas Afonso Figueiredo, simpatizante socialista, também chegou cedo ao local para "prestar a última homenagem à pessoa que politicamente sempre" o orientou e "é com saudade que o [vê] partir".

Menos pesaroso mostrou-se Marques Lopes, um antigo funcionário público que perdeu as suas economias em Angola e considerou "exagerado o aparato" montado para as cerimónias fúnebres de Mário Soares.