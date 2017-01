Pub

O líder comunista destacou o papel de Soares como "combatente contra a ditadura fascista" e na defesa de presos políticos, alguns dos quais figuras do PCP "num tempo em que era difícil fazê-lo"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, sublinhou esta segunda-feira o "momento de pesar, perda e respeito pela morte" de Mário Soares, de quem destacou o "combate contra a ditadura fascista".

"O momento é de pesar, de perda e de respeito pela morte" de Mário Soares, sublinhou Jerónimo de Sousa, à saída do Mosteiro dos Jerónimos, onde esteve para apresentar condolências à família e ao Partido Socialista.

Acompanhado pelo deputado António Filipe e pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, o secretário-geral comunista entrou no mosteiro pela porta da igreja, por onde entrou também o ex-presidente da República Jorge Sampaio, e apresentou condolências à família de Mário Soares, cujos restos mortais estão em câmara ardente na Sala dos Azulejos.

Em declarações aos jornalistas, à saída, Jerónimo de Sousa destacou o papel de Mário Soares como "combatente contra a ditadura fascista" e na defesa de presos políticos, alguns dos quais figuras do PCP "num tempo em que era difícil fazê-lo".

Tal como fizera o Secretariado do Comité Central do PCP na primeira reação oficial à morte do antigo chefe do Estado, Jerónimo de Sousa enumerou em seguida os cargos ocupados por Mário Soares "sem esquecer as naturalmente e com uma grande franqueza as divergências profundas" com o PCP, em particular "após o 25 de Abril" de 1974 e "o seu papel no combate às grandes transformações económicas que resultaram da Revolução de Abril".

"Independentemente disso, cremos nós, este é um momento de pesar e de apresentar as condolências a família e ao PS", sublinhou.

Questionado pelos jornalistas, Jerónimo de Sousa rejeitou ainda a tese de que Mário Soares tenha combatido uma possível ditadura de esquerda liderada pelo PCP, sublinhando que "o momento é de pesar, de perda e de respeito" pela morte do antigo Presidente da República.

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.