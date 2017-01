Pub

PCP envia comitiva, liderada pelo secretário-geral, para apresentar conclusões do congresso comunista

Uma comitiva do PCP, liderada pelo secretário-geral, Jerónimo de Sousa, vai reunir-se com dirigentes do PS, na sexta-feira, na sede nacional dos socialistas, em Lisboa, disse hoje à agência Lusa fonte comunista.

O encontro realiza-se pelas 15:00, a pedido do PCP, no âmbito da apresentação das conclusões do seu XX Congresso Nacional, em dezembro em Almada, além de outros assuntos da atualidade política.

O PCP, em conjunto com "Os Verdes" e o BE assinaram acordos com o PS de viabilização no parlamento do Governo minoritário socialista liderado por António Costa.

O PCP já se reuniu com a CGTP e com o BE.

Os comunistas estão ainda a reagendar uma reunião semelhante com "Os Verdes", entre outras organizações, uma vez que o encontro marcado para terça-feira foi adiado devido ao luto nacional decretado pela morte do estadista Mário Soares.