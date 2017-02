Pub

As comissões políticas concelhias do PPD/PSD e do CDS-PP em Coimbra anunciaram hoje o médico Jaime Ramos como o seu candidato à presidência da Câmara de Coimbra, nas próximas eleições autárquicas.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, os dois órgãos partidárias afirmam que vão submeter às "respetivas estruturas distritais, no respeito das normas de cada partido", o nome do social-democrata Jaime Ramos para liderar a candidatura conjunta dos dois partidos à Câmara de Coimbra.

A escolha de Jaime Ramos resulta da "convicção de que a sua experiência enquanto político e essencialmente enquanto empreendedor, alicerçada em impar obra social", personifica "a ambição de Coimbra e o desejo de os conimbricenses" em se reverem numa "cidade ambiciosa, moderna, inovadora, atrativa, com uma gestão transparente que lhe permita sentir-se orgulhosa de si própria", afirma o comunicado.

"Acreditamos que, dado o ambiente de estagnação, falta de ambição e de esperança no futuro, a nossa responsabilidade conjunta é chamada a dar resposta a todos quantos não se reveem nesta forma de estar na política", acrescenta o comunicado, subscrito pelos líderes das concelhias dos sociais-democratas, Paulo Leitão, e dos centristas, Luís Providência.

Jaime Ramos é presidente da Fundação APDF (Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional), sediada em Miranda do Corvo, e porta-voz do Movimento Cívico de Coimbra, Góis, Lousã e Miranda do Corvo (que defende a reposição do ramal ferroviário da Lousã) e foi presidente do município de Miranda do Corvo e deputado à Assembleia da República, eleito pelo PSD, e governador civil de Coimbra.

Nas eleições autárquicas de 2013, sociais-democratas e centristas apresentaram candidaturas separadas em Coimbra, depois de terem alcançado, coligados, a maioria nos três anteriores mandatos.

O atual executivo camarário de Coimbra é formado por cinco eleitos do PS, quatro sociais-democratas (eleitos no âmbito da coligação PSD/PPM/MPT), um vereador da CDU e outro do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC).

Jaime Ramos é o terceiro candidato à Câmara de Coimbra a ser conhecido, depois da concelhia do PS ter anunciado a recandidatura do atual presidente, o economista Manuel Machado, e de o PNR, que concorre pela primeira vez em eleições autárquicas no concelho, ter indicado como seu candidato o instrutor de artes marciais e consultor de segurança Vítor Ramalho.