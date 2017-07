Pub

A uma semana do fecho de candidaturas, maiores partidos autárquicos fecham processos. Independentes podem ser mais

A pouco mais de uma semana do fecho para apresentação das candidaturas às eleições autárquicas de 1 de outubro, os maiores partidos autárquicos têm já os seus processos praticamente fechados. Com mais ou menos nuances, foi esse o ponto de situação feito ao DN por cada uma das forças políticas contactadas: PS, PSD, PCP/PEV, CDS e BE.

Os socialistas (que se tornaram a maior força política autárquica nas eleições de 2013) garantiram ao DN que os candidatos estão "todos fechados" e as listas candidatas aos 308 municípios (a sós ou em coligação) ficarão aprovadas e entregues até 7 de agosto, segunda-feira - a data limite para a entrega dos processos junto dos tribunais.

Também os sociais-democratas indicaram ao DN que "está tudo na fase final burocrática" e que "até 4 de agosto" deverá estar tudo entregue "nos tribunais respetivos". Tal como o PS, o PSD avança coligado ou a sós nos 308 municípios.

O PCP concorre como sempre coligado com o PEV, com a Coligação Democrática Unitária (CDU), e segundo fonte oficial do partido está tudo muito adiantado, estão apenas alguns municípios por fechar. Mas não avançam números. Os processos foram sendo entregues à medida que ficavam fechados (podem ser entregues a partir da data da publicação do decreto que marca as eleições). Loures por exemplo já o fez há semanas.

Da parte do CDS, as listas serão entregues a 7 de agosto, mas o partido ainda está fechar "os últimos 30 concelhos". Os centristas concorrem "nuns casos em coligações, noutros em listas próprias".

Por fim, o BE - que perdeu a única câmara que tinha em 2013 e é o partido com menor implantação autáquica - não apresenta listas a todos os concelhos, mas conta "reforçar a apresentação de candidaturas em cerca de 20% em relação ao número de listas apresentadas nas anteriores eleições, no que diz respeito a concelhos e freguesias" (o BE concorreu a 120 municípios em 2013). "É para isso que estamos a trabalhar", concluiu a fonte oficial. "O processo de entrega por parte do Bloco ainda não está totalmente concluído, mas está muito adiantado", acrescentou o BE. "As estruturas do Bloco, locais e nacionais, estão muito empenhadas na conclusão deste processo."

Os bloquistas também concorrem coligados no Funchal - e todas as coligações tiveram de ser comunicadas até ontem ao Tribunal Constitucional, para os juízes do Palácio Ratton verificarem agora se os requisitos legais são cumpridos, nomeadamente "a legalidade das denominações, siglas e símbolos, bem como a sua identificação ou semelhança com as de outros partidos ou coligações".

Partidos políticos, coligações de partidos políticos constituídas para fins eleitorais e grupos de cidadãos eleitores podem apresentar-se a votos a 1 de outubro e, entre estes chamados movimentos independentes, prevê-se um aumento de número de candidaturas, que só será possível conferir e confirmar no fecho dos prazos.

A Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes estima esse crescimento e antecipa um maior número de presidências de câmara face ao que conquistaram em 2013: foram 13 presidências, incluindo a do Porto.

O que se segue depois

As etapas seguintes estão devidamente fixadas na lei. "Findo o prazo para a apresentação das candidaturas, é imediatamente afixada a relação das mesmas à porta do edifício do tribunal onde se encontra o juiz competente" e, no dia seguinte, a 8 de agosto, é feito o sorteio das listas e dos símbolos dos grupos de cidadãos, com a "afixação do resultado" e envio à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e ao presidente da câmara respetiva.

Até 14 de agosto, há lugar à verificação e/ou eventual impugnação das listas de candidatos. Agosto será um mês complicado para quem estiver metido nas candidaturas autárquicas: no caso de uma lista não conter o número exigido de candidatos efetivos e suplentes, o mandatário deve completá-la até 16 de agosto; até dia 17, é preciso "suprir irregularidades ou substituir candidatos", nos casos identificados; e até 18, é preciso substituir os candidatos inelegíveis, afixando as listas retificadas à porta do tribunal.

Reclamações e decisões sobre essas reclamações ainda podem arrastar o processo até dia 25 e, em caso de recurso para o Tribunal Constitucional, até dia 30. A campanha eleitoral arranca a 19 de setembro e termina a 29. No dia 30, o país reflete e a 1 de outubro vota.