Benfica e Sporting não foram além de empates nos seus jogos que encerraram a primeira volta do campeonato. Foi, portanto, um sábado potencialmente bastante produtivo para o... FC Porto, que hoje entra no Dragão a precisar de vencer o Moreirense para aproveitar os brindes dos rivais, pois pode ficar a quatro pontos do líder, Benfica, e quatro pontos à frente do Sporting. Se o conseguir ficará com renovado ânimo para atacar a conquista do título que lhe escapa há três temporadas.

