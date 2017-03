Pub

Representantes do MP de vários países europeus já se reuniram. Portugal está representado pelo procurador que investiga o BES

A investigação judicial aos Panama papers será realizada a nível europeu e não cada país por si. Isto mesmo já foi acordado por um grupo de procuradores europeus, que serão coordenados a nível da troca de informação pelo Eurojust, entidade que tem promovido reuniões entre os vários países. Segundo o DN apurou, nesta investigação conjunta, Portugal está representado pelo procurador José Ranito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que atualmente investiga os processos relacionados com a queda do Banco Espírito Santo (BES).

Segundo fonte judicial, em Portugal não existe nenhum inquérito aberto especificamente sobre o tema. "A mais-valia dos Panama papers é a informação que pode ser aproveitada para investigações em curso", explica a mesma fonte. Aliás, foi na base de dados da sociedade de advogados Mossack&Fonseca, que criou a grande maioria das sociedades offshore no Panamá, que estava um dos links da Operação Marquês, que envolve José Sócrates. Parte do dinheiro que chegou a uma conta de Carlos Santos Silva, arguido no caso, teve origem na ES Enterprises, o chamado saco azul do grupo Espírito Santo. Ao que o DN apurou, a investigação será centralizada pelo Ministério Público alemão, que vai distribuindo informação pelos seus congéneres e também pedindo informação. "Se noutro país houver suspeitas sobre determinadas operações bancárias e um dos fluxos passar por Portugal, o MP português pode recolher essa informação e transmiti-la. O mesmo se passa com investigações sobre determinados crimes em Portugal que necessitem de informação que só pode ser recolhida noutro país", explicou a mesma fonte judicial ouvida pelo DN.

Entretanto, o eurodeputado centrista Nuno Melo quer que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais remeta à comissão de inquérito aos Panama papers do Parlamento Europeu toda a informação sobre datas, beneficiários e operações das transferências ocultas para offshore.

Na quarta-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, explicou na Assembleia da República que as características das 14 484 transferências para offshore que escaparam ao controlo inspetivo da Autoridade Tributária estão a ser averiguadas, sublinhando que o valor oculto ultrapassou o declarado em 2014.

Na sequência desta audição, Nuno Melo entregou ontem um requerimento ao presidente da "comissão de inquérito sobre branqueamento de capitais, elisão e evasão fiscal"- constituída pelo Parlamento Europeu em junho de 2016 a propósito do caso dos Panama papers - para que Rocha Andrade seja oficiado "para informar sobre as datas concretas, beneficiários e operações relativas às transferências para o Panamá". O eurodeputado afirmou que com esse material os deputados europeus da comissão de inquérito poderiam apurar se as transferências foram legais ou ilegais.