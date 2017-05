Pub

Azeredo Lopes empossa Inspetor-Geral da Defesa com patente menor que a do antecessor e igual à dos homólogos dos ramos.

O ministro Azeredo Lopes afirmou esta quarta-feira que a Inspeção Geral da Defesa Nacional (IGDN) "é uma peça fundamental na garantia de transparência e na responsabilização" do setor perante os portugueses.

O governante intervinha na posse do major-general (reserva) Esperança da Silva, de posto inferior ao antecessor e que passa a ser igual às dos inspetores-gerais dos três ramos das Forças Armadas.

"Necessitamos do seu contributo decisivo num processo de accountability [prestação de contas], perante o Estado e perante os cidadãos", disse Azeredo Lopes, após agraciar o anterior inspetor-geral, tenente-general Amaral Vieira.

Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, agraciou o inspetor geral cessante, tenente-general Amaral Vieira | Ministério da Defesa Facebook

Twitter

Amaral Vieira saiu por atingir a idade de reforma (66 anos) como militar, mas poderia continuar em funções porque o cargo pertence à estrutura civil do Ministério da Defesa. Esperança da Silva era assessor do chefe do Estado-Maior do Exército na área do reequipamento. E integrava o Conselho de Disciplina do ramo.

O ministro disse ainda ser importante que a IGDN assegure "a articulação com os órgãos de controlo interno e de inspeção dos serviços e organismos do Ministério e dos ramos das Forças Armadas, visando a cooperação e partilha de informação sobre as boas práticas de auditoria e de gestão adotadas e garantindo a racionalidade, complementaridade e sinergia" das quatro inspeções gerais.

Sobre se a escolha de um general de duas estrelas corresponde a um esvaziar da IGDN face aos ramos, conforme argumentam fontes do setor ouvidas pelo DN, fonte oficial do Ministério garantiu que Esperança da Silva foi escolhido porque "reúne as competências e condições adequadas para um bom exercício da função".

Na base das reservas está, por exemplo, o facto de o novo inspetor-geral ter de apreciar atos praticados por generais de patente superior à sua. Mas o Ministério contrapôs que não existe qualquer ligação hierárquica em relação à cadeia militar no exercício do cargo".

Quanto à questão de a escolha de um militar corresponder à paragem das nomeações de civis para os cargos de topo do Ministério da Defesa, processo iniciado pelo antecessor e para dar corpo ao que é a supremacia civil sobre as Forças Armadas, o Ministério respondeu nos mesmos termos da pergunta anterior.

Por lei cabe à IGDN assegurar "o acompanhamento e avaliação permanentes da execução das políticas na área da defesa, apreciando a legalidade e regularidade dos atos praticados pelas Forças Armadas e pelos serviços e organismos" do Ministério, "avaliando a sua gestão e resultados através de auditorias e outras ações de controlo", observou Azeredo Lopes.

Note-se que a escolha de Esperança da Silva para a IGDN corresponde também, assinalou uma das fontes, à opção por mais um oficial general do Exército - quando os ramos invocam por regra o argumento da rotatividade no preenchimento de cargos - para liderar uma terceira estrutura do Ministério, como sucede no Instituto de Defesa Nacional e no Instituto de Ação Social das Forças Armadas.