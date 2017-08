Pub

Produto apresenta características e funções que não são compatíveis com a definição de produto cosmético

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) ordenou a retirada do mercado do produto Dormix Gel, vendido como produto cosmético mas que contém substâncias destinadas ao alívio da dor e da inflamação, anunciou aquela entidade.

Num comunicado divulgado no 'site' do Infarmed lê-se que "o produto Dormix Gel, colocado no mercado pela empresa Master Queen Pharma, Lda. como produto cosmético, contendo uma mistura de substâncias destinadas ao alívio da dor e da inflamação, apresenta características e funções que não são compatíveis com a definição de produto cosmético".

"Por esta razão, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades deste produto", refere aquela entidade.

O Infarmed, "atendendo a que esta situação pode colocar em risco a segurança dos consumidores", determina que "as entidades que tenham adquirido este produto não o podem disponibilizar" e "os consumidores que possuam este produto não o devem utilizar".