Primeiro round, ontem, de um debate de que só há uma certeza: não haverá referendo. A maioria de esquerda não deixa

A propósito de uma petição, o Parlamento debateu ontem, pela primeira vez, um tema que tem todas as condições para ser o debate mais fraturante da legislatura: a despenalização da morte assistida (vulgo: eutanásia).

A matéria é de tal forma controversa que, neste momento, não se pode dizer se um projeto aprovando a eutanásia passaria ou não no plenário da Assembleia da República. PSD, PS e PCP aproveitaram o debate de ontem para reafirmar que não têm posição oficial, estando todos em processo de formação de opinião. Nos dois primeiros partidos haverá liberdade de voto.

Assim, posições definidas de "sim" ou "não" só no CDS (contra) e no BE, PEV e PAN (a favor). Do debate de ontem saiu apenas uma novidade: nem só o BE ou o PAN apresentarão projetos; o PEV também o fará (o que aliás revela uma dissonância - rara - dentro da coligação que os ecologistas têm com o PCP, já que os comunistas afirmam não ter por ora posição definida).

Se na despenalização da morte assistida é por enquanto prematuro fazer previsões - a evolução do PCP pode ser decisiva para fazer as coisas cair para um lado ou para o outro -, já quanto a um eventual referendo não há dúvida nenhuma: não passará. A esquerda parlamentar opõe-se-lhe resolutamente. Como explicou Isabel Moreira, do PS, "o local para essa escolha, ou para a recusa dessa escolha, é esta casa [o Parlamento], porque estamos no âmago dos direitos fundamentais".

Seja como for, para a questão do referendo se colocar teria antes de se aprovar um articulado e não é certo que isso seja possível. O CDS, assim como é o único partido assumidamente contra a despenalização, é também o único assumidamente a favor de uma consulta popular. Ontem, ainda antes de o debate se iniciar, o PSD deixou a porta aberta para a possibilidade de um dia se encaminhar nesse sentido. "Nós não temos certezas no início do debate e portanto também sobre essa matéria [referendo] não temos nenhuma ideia preconcebida", disse Luís Montenegro. "Estamos de peito aberto a querer antes de mais aprofundar o tema e a ter uma informação e um esclarecimento muito profundos sobre a temática para podermos ter depois boas decisões. Vamos deixar as decisões para o fim dessa ponderação, não no início."

Com um truque regimental - falar da eutanásia no debate da petição mas também no primeiro ponto da agenda da tarde parlamentar ("declarações políticas") -, o CDS conseguiu ontem mais do que duplicar o seu tempo de intervenção. E, sobretudo, explorar a ideia - rejeitada por toda a esquerda - de que a eutanásia pode ser vista como uma forma de colmatar as insuficiências estatais na rede que cuida das pessoas em fim de vida (cuidados paliativos).