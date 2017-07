Pub

Constança Urbano de Sousa deu números sobre outras falhas do SIRESP

O PSD queria que, na audição desta quinta-feira, sobre o sistema de comunicações de emergência, a ministra da Administração Interna pedisse desculpa pelas "falhas do Estado" no combate aos incêndios, mas o CDS foi mais longe e insistiu na sua demissão.

Foram quase três horas de reuniões, na comissão de Assuntos Constitucionais, em que PCP e BE, que tem um acordo parlamento de apoio ao Governo, defenderam o fim da Parceria Público-Privada (PPP) do SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal) e a sua passagem para a esfera pública.

O PS, partido do Governo, apontou para o passado recente para tentar provar que as falhas no SIRESP não são de hoje, já vêm de trás, quando PSD e CDS-PP estavam no poder.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Constança Urbano de Sousa deu números sobre as intermitências de funcionamento do sistema.

À direita, o CDS, através de Telmo Correia, insistiu na demissão, como o partido já tinha feito antes, e afirmou que a ministra "falhou redondamente", não só nos casos de Pedrógão Grande, em junho, como quanto as suas prioridades de prevenção, nomeadamente na tentativa de controlo dos incêndios no "ataque inicial".

O Bloco colocou algumas perguntas sobre os custos do sistema, voltou a defender a nacionalização do SIRESP e concluiu ser "inadmissível que, passados 10 anos, continue a falhar".

Já Jorge Machado, do PCP, também defendeu a passagem do sistema para o Estado, dado que "nunca funcionou bem nem como devia" e questionou se não seria de equacionar a utilização, a curto e médio prazo, dos meios dos bombeiros e dos militares.

Perguntas comuns dos partidos à esquerda do PS: quanto custa por ano este sistema. As respostas vieram depois: em 2015 foram 43 milhões de euros, 41 milhões em 2016 e 40 milhões em 2017.

No final, a ministra confessou que não tem muito jeito para "a politiquice" e ainda ouviu o deputado do PSD Carlos Abreu Amorim, o mesmo que a aconselhou com "humildade democrática" a assumir responsabilidade e "pedir desculpas aos portugueses, a dizer que afinal, a ministra "foi fiel à sua cartilha".

Sobre a demissão, a ministra da Administração Interna nem uma palavra disse.