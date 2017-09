Pub

Mais de 100 bombeiros combatem hoje à tarde um incêndio com duas frentes ativas no concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil

A este incêndio do distrito de Viseu juntam-se os outros dois de grande de dimensão que lavram no distrito de Castelo Branco, estando o fogo do concelho da Sertã em curso e a ameaçar aldeias e o da Covilhã em fase de resolução.

A Proteção Civil regista também como 'ocorrência importante' um fogo no concelho de Amarante, distrito do Porto, que começou às 14:33 e está com três frentes ativas, envolvendo no combate 59 operacionais e 15 meios terrestres.

A página da internet da ANPC adianta que o incêndio de Sernancelhe começou às 14:45 e está a lavrar numa zona de mato, mobilizando um total de 113 operacionais, apoiados por 28 viaturas e dois meios aéreos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O incêndio no concelho da Sertã (Castelo Branco), que começou às 17:35 de sexta-feira, está a ser combatido por 675 operacionais, 223 viaturas e 13 meios aéreos.

De acordo com a ANPC, este fogo está próximo de várias aldeias e obrigou ao corte do Itinerário Complementar (IC) 8, entre Vale do Pereiro e a Sertã.

O comandante da ANPC Paulo Santos disse que ainda não houve localidades evacuadas e que uma casa de habitação em Póvoa da Várzea foi afetada pelo fogo Facebook

Twitter

Paulo Santos adiantou que este incêndio é "bastante complexo" e o combate a ser dificultado devido ao vento forte.

O outro incêndio do distrito de Castelo Branco, na Covilhã, que teve origem num reacendimento pelas 15:45 de sexta-feira na Covilhã, está em fase de resolução, permanecendo no local 271 operacionais, 83 viaturas e um meio aéreo.