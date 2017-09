Pub

O incêndio na Sertã, distrito de Castelo Branco, estava a reduzir de intensidade hoje à noite e poderá estar dominado nas próximas horas, mantendo-se cortado o Itinerário Complementar (IC) 8, disse fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Pouco depois das 23:00 de hoje, o incêndio, que teve início na sexta-feira, ainda mobilizava 766 operacionais e 252 viaturas.

Com a queda da temperatura e a redução do vento foi possível "resolver o incêndio na maior parte do seu perímetro", mantendo-se uma parte mais ativa na zona de Várzea de Cavaleiros, afirmou à agência Lusa o oficial de operações Paulo Santos.

Acredito que nas próximas horas o incêndio possa estar dominado

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O IC8 permanecia cortado entre os nós de Várzea de Cavaleiros e Maljoga.

O responsável fez a ressalva de que, do total de meios afetos ao combate a este incêndio, nem todos estão no teatro de operações a todo o momento.

"Há necessidade de gestão do trabalho, do repouso e de logística. Os veículos têm de meter gasóleo e fazer manutenção, os homens têm de comer e de gerir o esforço", exemplificou o comandante Paulo Santos, que referiu que "qualquer bombeiro ao fim de mais de duas horas de combate direto às chamas tem de parar".

Houve habitações, armazéns agrícolas e industriais, casas devolutas e fábricas abandonadas que foram atingidos pelas chamas por não haver uma "descontinuidade entre a área florestal e a área urbana" Facebook

Twitter

"Não há limpeza à volta das casas e das instalações, a mata entra pelas aldeias", referiu.

Paulo Santos indicou ainda que houve dois feridos: um civil, que sofreu um corte e foi assistido no centro de saúde da Sertã, e um sapador florestal, que sofreu uma queda e teve um traumatismo torácico, tendo sido levado para o Hospital Universitário de Coimbra.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.