Extinto incêndio na zona industrial do Carregado

O incêndio que deflagrou a meio da tarde de hoje num armazém comercial no Carregado, concelho de Alenquer, foi extinto cerca das 21:10, indicou à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS)..

De acordo com a mesma fonte, o incêndio está agora em fase de rescaldo, "que deverá demorar algumas horas devido às grandes dimensões do armazém", com cerca de mil metros quadrados, onde se encontravam diversos materiais de comércio.

O alerta foi dado aos bombeiros pelas 17:15, e foram enviados meios de combate a incêndio, bem como da GNR e do INEM, que vieram a ser reforçados cerca das 20:00.

Ao todo, estão envolvidos 55 operacionais e 21 veículos, principalmente de transporte de água.

De acordo com o CDOS, um bombeiro que combatia as chamas no local foi levado para o Hospital de Vila Franca de Xira devido a inalação de fumo.

As cinco corporações que estão a combater o sinistro são de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Vila Franca de Xira, Merceana e Sobral de Monte Agraço.