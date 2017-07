Pub

Carga destinava-se ao contingente de comandos do Exército e controladores táticos da Força Aérea que estão ao serviço da ONU.

Um incêndio no camião que esta quarta-feira transportava material militar destinado à República Centro Africana (RCA) fez adiar por 24 horas o voo do Hércules C-130 da Força Aérea, soube o DN.

O fogo deflagrou quando a plataforma com as paletes de carga atravessava a ponte Vasco da Gama, a caminho da base aérea do Montijo, confirmou o DN junto de fontes militares.

As quatro paletes de carga, que iriam ser colocadas a bordo de uma aeronave C-130 para partir ainda hoje, destinam-se ao contingente de militares do Exército e da Força Aérea destacados na RCA e estão ao serviço das Nações Unidas.

Esta Força Nacional Destacada (FND) de 160 efetivos - dos quais 90 do Regimento de Comandos e ainda quatro controladores aéreos táticos da Força Aérea - está na RCA desde janeiro e deveria ser substituída esta semana, mas vai manter-se mais cinco semanas no terreno.

O adiamento do seu regresso deveu-se à necessidade de substituir, à última hora, seis dos militares comandos do novo contingente por serem arguidos no processo de morte de dois instruendos no curso iniciado em setembro passado.

A decisão foi tomada pelo Exército com base nas regras da ONU que regulam a participação de militares e polícias dos Estados membros em missões humanitárias e de paz da organização, conforme explicou o Exército.

Os militares em causa - três oficiais, dois sargentos e uma praça - já foram substituídas, mas o atraso no envio do contingente deve-se oficialmente à necessidade de fazerem o aprontamento exigido para a missão (treino específico, vacinação, etc).