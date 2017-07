Pub

O deputado Hugo Soares foi hoje eleito líder do grupo parlamentar do PSD, com 85,4% de votos favoráveis, tendo obtido 12 votos brancos e um nulo.

Eleito com 85,4% dos votos, sem candidatura adversária, Hugo Soares sucede no cargo a Luís Montenegro, que terminava o mandato em setembro, e anunciou no início deste mês que deixava a liderança do grupo parlamentar no final da presente sessão legislativa.

Na primeira declaração como líder da bancada - sem direito a perguntas - Hugo Soares prometeu uma "oposição de combate e construtiva", afirmando que a bancada do PSD "continuará a apresentar ao país um programa alternativo" e a denunciar um "primeiro-ministro que foi uma ilusão e é hoje uma desilusão".

Licenciado em direito e advogado de profissão, Hugo Soares entrou no parlamento na anterior legislatura, então como líder da JSD. Seis anos depois, aos 34 anos, assume a liderança da bancada social-democrata.