O acidente ocorreu ao início da tarde desta quinta-feira

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Cernada, no concelho de Santa Comba Dão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pouco antes as 13:00, "dentro da fazenda".

Ao local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela.

O concelho de Santa Comba Dão localiza-se no distrito de Viseu.