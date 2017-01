Pub

Um homem de 70 anos morreu esta tarde na freguesia do Beco, Ferreira do Zêzere, quando o carro que estava a reparar deslizou para a frente pela força da gravidade, atingindo-o mortalmente.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o acidente ocorreu ao princípio da tarde, e terá ocorrido "por distração" da vítima, que não terá travado a viatura que estava a reparar na sua residência.

O homem ainda foi socorrido por uma equipa da Viatura Médica de Emergência de Santarém e pelos Bombeiros de Ferreira do Zêzere, mas viria a morrer no local do acidente.