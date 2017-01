Pub

Um homem foi hoje atingido por "dois tiros de caçadeira" no local conhecido como Fajã das Éguas, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, encontrando-se, porém, estável, informou fonte dos bombeiros locais.

"Terão sido disparados dois tiros de caçadeira, de longe, tendo atingido um homem que estava na Fajã das Éguas. Os bombeiros foram chamados ao local bem como a PSP e a EMIR (Emergência Médica de Intervenção Rápida)", informou.

Contactado pela agência Lusa, o responsável da EMIR confirmou que o homem em questão foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

"O homem foi atingido em ambas as coxas e no membro superior direito, não havendo sinais de hemorragia, encontrando-se estável, consciente e com frio, porque o lugar onde aconteceu é frio", explicou.

De acordo com a fonte dos bombeiros, a situação terá sido desencadeada, alegadamente, por "desavenças relacionadas com terrenos", explicou.