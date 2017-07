Pub

Alberto Martins, deputado PS eleito pela primeira vez há 30 anos, vai renunciar ao mandato parlamentar. Está previsto que ainda hoje discurse, pela última vez

A renúncia foi esta tarde confirmada ao DN por fonte da direção da bancada - sem que se adiantem razões. Martins foi quem interveio em nome do PS na última sessão solene de comemoração do 25 de Abril.

Eleito pela primeira vez em 1987, e fazendo-se reeleger em todas as eleições legislativas seguintes (excepto na de 2002), Alberto Martins é um dos deputados mais experientes do Parlamento.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra - onde se destacou no combate à ditadura -, foi também ministro por duas vezes: da Reforma do Estado (outubro de 1999 a abril de 2002, sendo primeiro-ministro António Guterres) e da Justiça (outubro de 2009 a junho de 2011, com José Sócrates na chefia do Governo).

Foi também líder parlamentar do PS, durante a liderança de António José Seguro - que aliás apoiou até ao fim. Alberto Martins será substituído por Hugo Carvalho, da JS. Quem se seguiria seria outro histórico da vida parlamentar, José Magalhães - que no entanto não aceitou, invocando razões de saúde.