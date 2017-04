Pub

A Coligação Democrática Unitária revelou que a deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" é a escolhida para o concelho lisboeta

A deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) Heloísa Apolónia é a candidata da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara de Oeiras nas autárquicas de outubro, anunciou esta sexta-feira a CDU.

Num convite hoje enviado aos jornalistas para a apresentação pública da candidatura da CDU (PCP/PEV) às eleições autárquicas de 2017, pode ler-se que serão apresentados na próxima quinta-feira, dia 27, a "candidata à presidência da Câmara Municipal de Oeiras, Heloísa Apolónia, e o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Oeiras, Daniel dos Reis Branco".

Heloísa Apolónia, de 47 anos e jurista, é deputada no parlamento desde 1995, eleita pelo círculo de Setúbal, pertencendo a várias comissões parlamentares. É licenciada em Direito.

Daniel Branco, atualmente vereador em Oeiras (depois de ter sido cabeça-de-lista em 2013), foi presidente da Câmara de Vila Franca de Xira entre 1980 e 1997 e, ainda antes, vereador nesse município.

"A CDU, com o trabalho, honestidade e competência de sempre, está empenhada na dinâmica e no desenvolvimento do concelho de Oeiras, com a necessidade objetiva de envolver as populações para construir o futuro", refere o convite.

Na corrida por Oeiras, no distrito de Lisboa, foram já anunciados os candidatos Paulo Vistas (Independentes Oeiras Mais À Frente e atual presidente do município), o antigo presidente da Câmara de Oeiras Isaltino Morais (independente e ex-presidente da autarquia), Ângelo Pereira (líder do PSD/Oeiras e vereador) e Pedro Perestrello (Partido Nacional Renovador).

No município são já visíveis cartazes da candidatura do socialista Joaquim Raposo, mas nem o ex-presidente da Câmara da Amadora nem as estruturas do PS contactadas pela Lusa nas últimas semanas confirmaram a candidatura.

O movimento independente IOMAF tem cinco eleitos no executivo de Oeiras, o PSD três, o PS dois e a CDU um.

A apresentação da candidatura da CDU decorre às 18:30 do dia 27, na Biblioteca Municipal de Oeiras.

As eleições autárquicas estão agendadas para 1 de outubro.