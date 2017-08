Pub

É uma mistura de cores que quer acabar com o poder dos socialistas na Câmara Municipal de Coimbra. Manuel Machado acredita na maioria absoluta, Jaime Ramos aparece à cabeça da coligação Mais Coimbra e reclama vitória. E o ex-bastonário dos Médicos José Manuel Silva diz que que vai ser a surpresa na noite das eleições.

Continua a ser uma terra de estudantes e doutores, mas um punhado de candidatos acredita que será uma lição na noite das eleições. A cidade está, de novo, nas mãos do PS desde 2013 (conquistou apenas cinco dos 11 mandatos) e o presidente, Manuel Machado, acredita que desta vez chegará à maioria absoluta. "Isso é o que ele quer, mas não vai ter", enfatiza Jorge Gouveia Monteiro, candidato à câmara em nome do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC), que há quatro anos conseguiu fazer eleger um vereador, entretanto desavindo com a estrutura, tal como um conjunto de membros.

Em Coimbra todos sabem que aquele é um movimento protagonizado por diversas figuras da ala esquerda da política, muitas delas oriundas do BE, que por isso não apresenta candidatura naquela cidade. Jorge Gouveia Monteiro, 61 anos, foi vereador pela CDU de 1998 a 2009, administrador do Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra e atualmente é presidente da associação Gatos Urbanos. E por conhecer tão bem a cidade e a autarquia, acredita que "a partir de outubro vamos ter uma câmara muito diferente. Acho que vai ser a câmara mais plural do pós-25 de Abril". Com os pés assentes na terra, tem como meta reforçar a votação e aumentar o número de eleitos, orgulhoso de concorrerem desta vez a nove juntas de freguesia, que correspondem a 80% do eleitorado concelhio.

O combate autárquico anuncia-se entre o veterano Manuel Machado (que já fora presidente da Câmara de 1989 a 2001, quando perdeu as eleições para o social-democrata Carlos Encarnação), regressado em 2013; o ex-governador civil de Coimbra Jaime Ramos (à cabeça da coligação Mais Coimbra, que reúne o PSD, CDS, PPM e MPT) e a participação do mediático José Manuel Silva, do movimento Somos Coimbra, até há pouco bastonário da Ordem dos Médicos.

No dia em que entregou as listas no tribunal, Machado elevou a fasquia: "Queremos eleger o Tiago Martins, que é o sexto da lista." Se assim for, está garantida a dispensa de negociar com a oposição, como aconteceu ao longo deste mandato. Só que Jaime Ramos faz outras contas. "Logo na soma aritmética este potencial de votos, dos vários partidos, pode garantir a eleição e a vitória. Tenho a certeza de que vamos ganhar a câmara", remata o médico. Já o olho clínico de José Manuel Silva, candidato independente pelo Movimento Somos Coimbra, vislumbra "uma grande surpresa na noite das eleições. A forma como, do zero, em três meses se monta uma candidatura desta dimensão, ilustra a recetividade que ela teve. Acreditamos genuinamente que vamos ganhar".

A luta de Gouveia Monteiro parece outra, no entanto. "Há quatro anos, mais de metade da população absteve-se, mas estamos a fazer um trabalho junto dos setores mais jovens e camadas mais excluídas, para os envolver. O município tem de dedicar uma atenção muitíssimo maior à descentralização, nomeadamente verbas para as freguesias, ao orçamento participativo. Tratar as pessoas como inteligentes e não educá-las para bater palmas de 4 em 4 anos, quando há obras para inaugurar", remata o candidato do CpC.

Jaime Ramos estava afastado da política desde 2001, mas não da vida pública. O antigo presidente da Câmara de Miranda do Corvo, que também foi governador civil de Coimbra, é tido como "um empreendedor social", que preside à Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, que tutelou, por exemplo, o Centro de Refugiados de Penela. E é dessa faceta que espera tirar partido, com os vários partidos da coligação Mais Coimbra: "Há uma grande diferença entre mim e o Manuel Machado. Ele é acima de tudo um político de carreira. Eu estive no início da democracia, mas em 2001 afastei-me da política e dediquei-me a outras atividades. Estou habituado a fazer coisas."

Machado também não faz por menos. Se reconduzido no cargo, o presidente da Câmara de Coimbra propõe-se "completar o trabalho" que tem vindo a fazer, tal como disse aos jornalistas no dia em que entregou as listas no tribunal, que englobam cerca de 700 pessoas. Os projetos como o sistema de mobilidade do Mondego, a estabilização das margens e o desassoreamento do rio estão entre as linhas de ação do programa. Já o candidato da coligação Mais Coimbra aponta baterias para "mudar o rumo de decadência de Coimbra, tornando-a na melhor cidade do país para se viver, com muita segurança, limpeza e gestão muito transparente, ao contrário do que acontece hoje e nos faz descer nos índices; que seja uma cidade muito mais amiga das famílias, das empresas, criando empregos, apoiando as empresas existentes. Isso não tem acontecido por parte da câmara, que por razões ideológicas suspeita e não gosta de empresários".

Entretanto, José Manuel Silva emerge como "uma alternativa genuinamente independente e competente. Quando me perguntam porque nos metemos nisto, a resposta é fácil: Coimbra já foi em tempos a terceira cidade do país. Em termos de número de eleitores, o concelho de Coimbra ocupa agora o 15.º lugar e continua a perder população. Além de desertificar, está a envelhecer".

Neste combate de Coimbra entram ainda Francisco Queirós (CDU), Vítor Marques (PAN) e Vítor Ramalho, pelo PNR. O instrutor de artes marciais ficou conhecido nesta pré-campanha por lançar, na internet, apelo público a quem quisesse integrar a lista à câmara. E lá conseguiu.