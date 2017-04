António Costa disse que, mesmo com maioria absoluta, o PS deve governar em acordo com o BE e o PCP. “Palpites”, “meras afirmações”, respondeu Jerónimo

Bloquistas e comunistas mantêm as opções em aberto face a cenários pós-eleitorais. Os comunistas recordam que se tivesse dependido só deles nem teria havido acordo

No PCP o princípio é simples: as soluções políticas dependem da relação de forças entre os seus participantes. E o melhor mesmo é que ninguém nas próximas eleições legislativas tenha maioria absoluta, mesmo tendo já António Costa garantido, numa entrevista há dias à Rádio Renascença, que, se for esse o resultado do PS, tentará de novo governar em acordo com os comunistas, bloquistas e PEV.

É João Oliveira, líder parlamentar do PCP, quem o diz ao DN. Há uma experiência de uma maioria absoluta do PS [com José Sócrates à frente, entre 2005 e 2009] e julgo que pessoas reconhecem com facilidade a diferença dessa circunstância para a atual", que se traduz "em medidas completamente diferentes - e para melhor, evidentemente". Portanto, é simples: "O facto de haver maioria relativa na Assembleia da República - e sobretudo ter de se ter em consideração as posições do PCP - faz a diferença."

Se no futuro haverá ou não novo acordo é o que está para se ver. "A concreta correlação de forças que venha a existir determinará a solução política que vier a ser encontrada", assim como atualmente "a solução política que temos resulta de uma determinada correlação de forças e de um determina-do processo".

João Oliveira recorda que o PCP nunca fez questão de haver um acordo escrito - "posição conjunta", como lhe chamam - para viabilizar um governo do PS. "Foi o Presidente da República de então, Cavaco Silva, que fez questão de exigir muito ao PS que houvesse um papel escrito, para poder empossar um governo do PS. Na nossa perspetiva, isso nem sequer era necessário, dissemo-lo logo na noite das eleições: haver um papel era perfeitamente dispensável." Para já, o objetivo do PCP - "a possibilidade para que temos de trabalhar" - "é de uma correlação de forças ainda mais favorável aos trabalhadores". Ora isso implica, claro, dar "mais força ao PCP e à CDU".

A atual relação de forças entre os os dois partidos no Parlamento é de 86 deputados do PS para 15 do PCP (a que se somam dois da coligação com o PEV). E isso, admite o chefe da bancada do PCP, "determina um conjunto de limitações para uma política mais avançada". Sendo assim, "é preciso que as dinâmicas de luta se desenvolvam", nomeadamente nos "movimentos sociais" - leia-se: através da CGTP -, o que é "um elemento crucial para que possam acontecer alterações" que possibilitem a formação de "um governo patriótico de esquerda que siga políticas patrióticas de esquerda" (expressão que no léxico comunista significa rutura com as regras do euro e do Tratado Orçamental, além de renegociação da dívida).

Manter as opções em aberto, lutar por um reforço eleitoral do PCP e pôr "os movimentos sociais" na rua a mostrar a sua força (há greves marcadas dos médicos e da função pública e ambas envolvem sindicatos ligados à central sindical liderada por Arménio Carlos) é o caminho definido pelos comunistas.

E entretanto, como avisou Jerónimo de Sousa logo a seguir à entrevista de Costa, que "ninguém faça contas apressadas" em relação a novos acordos numa próxima legislatura. As palavras do primeiro-ministro - disse - foram apenas "palpites" ou "meras afirmações". "Nada está adquirido, nada está perdido." "Assumimos uma posição conjunta que define o grau de compromisso e o grau de convergência, mas simultaneamente toda a liberdade e toda a autonomia para que o PCP mantenha o seu posicionamento crítico em relação a questões centrais, sempre sabendo honrar os compromissos e nunca esquecendo que o principal é com os trabalhadores e com o povo. Mas não podendo subestimar esses aspetos críticos e, por isso, ninguém faça contas apressadas", explicou.

O Bloco de Esquerda mostrou-se mais contido do que o PCP face ao cenário aventado pelo primeiro-ministro - recusando a direção adicionar comentários ao que foi feito imediatamente por Catarina Martins, à Lusa.

Contornando a questão essencial - faz sentido uma geringonça tendo o PS maioria absoluta? -, a líder bloquista disse que "o país ganha com a clareza sobre a diferença dos projetos políticos e das alternativas presentes em cada momento".

O Bloco de Esquerda - disse ainda - é "diferente do PS, tem propostas diferentes, uma forma diferente até de encarar muitas das questões" da democracia. E tendo sido "possível encontrar convergências [com o PS] em matérias essenciais para parar o empobrecimento em Portugal", isso no entanto "não confunde os partidos" - "pura e simplesmente [cada um] responde sobre a sua responsabilidade no momento em que foi necessário fazê-lo".

Seja como for, apesar do jogo aberto que uns e outros vão fazendo, há coisas já certas: não haverá em nenhuma circunstância um entendimento pré-eleitoral entre os partidos que hoje formam a solução de governo. Já todos o disseram, categoricamente.

Quanto a entendimentos pós-eleitorais, outra coisa é certa, do ponto de vista do Partido Socialista: ou envolve o BE e o PCP ou não envolve nenhum.