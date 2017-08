Pub

Economista Aires Henriques sobre os incêndios que afetaram Pedrógão Grande e a campanha eleitoral para as autárquicas

A questão do incêndio está a marcar a campanha eleitoral de que forma?

Evidentemente que esse tema marca a campanha de forma muito vincada. Foi um flagelo de uma dimensão como não há memória. Depois, porque um dos candidatos [João Marques, do PSD] é ex-presidente da câmara e ao mesmo tempo provedor da Misericórdia de Pedrógão - sucedendo que, inexplicavelmente, o concerto de solidariedade teve a sua receita dirigida à União das Misericórdias.

A generosidade nacional com Pedrógão Grande está a ser bem aplicada no terreno ou nem por isso?

É difícil responder com rigor. Há muita desorganização - embora as questões essenciais, como a da reconstrução das primeiras habitações, esteja a ser resolvida. Mas as grandes questões de fundo, como, por exemplo, áreas florestais ardidas em grande extensão, em que a média de idades dos produtores anda perto dos 70 anos - em relação a isso não vemos que o governo ou as autoridades locais tenham tido respostas claras.

O governo tem sido muito criticado pela forma como tem gerido todo o problema. Isso pode refletir-se no voto no candidato do PS, o presidente Valdemar Alves?

As opiniões aqui são muito divergentes. Sociologicamente, isto é uma área muito PSD. Toda a vida o PSD tem tido aqui grande implantação. Faz asneiras mas tem implantação. Há quem diga que a tragédia poderá favorecer o presidente recandidato. Mas tudo isso é muito discutível. As pessoas estão mal informadas e não se percebe quem gere os donativos e quem os recebe.

Para lá do incêndio, há algum problema premente?

O trabalho de fundo de divulgação do concelho e das suas potencialidades nunca foi feito, apesar de estar muito bem servido por estradas.

Foi pessoalmente atingido pelo incêndio?

Toda a minha fonte de rendimento florestal está descapitalizada para os próximos 15/20 anos. E tenho um turismo rural sem hóspedes.