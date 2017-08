Pub

A um mês do início do próximo ano letivo há alunos do ensino básico que ainda não sabem que escola vão frequentar.

Há quase 300 alunos do ensino básico que a um mês do início das aulas estão sem vaga em qualquer escola pública, uma vez que nenhuma das cinco opções escolhidas pelos encarregados de educação, durante a matrícula, tem disponibilidade para os receber.

A notícia é avançada pelo jornal i que afirma que esta situação afeta sobretudo os alunos que frequentam escolas na região de Lisboa e que estão a mudar de ciclo (para o 5º ano ou para o 7º ano), sendo obrigados a mudar de escola por falta de turmas para o seu ano de escolaridade no agrupamento que frequentam. O i sabe que só no 7º ano há cerca de 300 alunos nesta situação.

Agora, será o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a decidir administrativamente o seu destino, ou seja, será a tutela a decidir administrativamente o seu destino: ou autorizam a abertura de mais turmas nas escolas que estão sem vagas ou enviam os alunos para outras escolas.