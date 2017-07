Pub

Guilherme d'Oliveira Martins aceitou o convite do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para coordenar as comemorações do bicentenário do constitucionalismo português, tendo como ponto de partida a revolução liberal que teve lugar no Porto em 1820 e a aprovação da "nossa primeira Constituição" em 1822. Em entrevista ao DN, o administrador da fundação foi à História de Portugal para melhor explicar o presente. E é nesta interação que também quer que aconteçam as comemorações.

O que se pode esperar destas comemorações?

Em primeiro lugar, a ideia que preside a esta iniciativa é a de chamar a atenção para a importância da tradição portuguesa no que toca ao regime constitucional, ao regime representativo. Estamos a falar de uma realidade que não é apenas mais recente, ela está hoje assumida na Constituição da República, graças ao 25 de Abril de 1974. O ano emblemático é 2020, uma vez que a revolução liberal ocorreu em 1820, e na sua decorrência veio a ser convocada a Assembleia Constituinte e a ser aprovado o texto da Constituição, a nossa primeira Constituição de 1822.

Há acontecimentos que são preparatórios desse movimento e têm que ver com algo que Jaime Cortesão designou como os fatores democráticos na formação de Portugal. Há instituições antigas portuguesas que representam essa vontade de emancipação do povo - é a expressão que Cortesão usa - em que ele encontra desde as origens da nacionalidade fatores que designa como democráticos, que constituem uma grande vontade de autonomia.

Nesse percurso percebe-se que o constitucionalismo traz uma série de alicerces e valores ao Estado português.

De valores, indiscutivelmente.

Identifica outros contributos que prevaleçam ao longo destes dois séculos?

Antes de mais, o primado da lei. Em segundo, a questão da legitimidade, a partir da soberania popular, e da separação de poderes. A existência de um poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. O texto, que veio a ser aprovado em 1822, teve no entanto uma vida fugaz, que se deve à circunstância de a maior parte do período em que ocorreu a aprovação da Constituição o rei ainda estar no Rio de Janeiro [Brasil]. Por isso é uma constituição que consagra a existência de um rei mas que é uma constituição republicana. Resumindo, que isto não é uma lição de História...

... mas tem lições para o presente.

Tem. Esta celebração não é uma celebração retrospetiva. Note que a fórmula que usámos foi esta, o bicentenário do constitucionalismo: não estamos a celebrar uma data no passado, de 1820/22, estamos a dizer que desde 1820 até hoje, 2017, 2018, nós queremos que o constitucionalismo seja uma marca. Eu gosto muito desta expressão de Jaime Cortesão: fatores democráticos da formação de Portugal. Estes fatores introduzem um outro aspeto: além da liberdade económica, é indispensável cuidar da coesão social.

O que hoje celebramos é a perenidade, a necessidade de iros ao encontro das boas tradições, dos fatores democráticos. Não era por acaso que Jaime Cortesão - que era um democrata e um homem que se bateu sempre, com sacrifício da sua própria vida, pela liberdade - falava em Portugal como profundamente ligado a esses fatores democráticos. A realidade portuguesa ao longo destes oito, nove séculos é uma realidade que só pode ser plenamente compreendida se nós cuidarmos desses fatores de liberdade e democracia.

E é referido como um rei que nasce da vontade popular.

Da vontade popular, é a pressão popular que leva justamente a essa circunstância. Uma das obras-primas da nossa literatura que é a Crónica de D. João I de Fernão Lopes descreve isso. É a história da arraia-miúda de ventres ao sol, que é o povo!

Eu gosto muito desta expressão de Jaime Cortesão: fatores democráticos da formação de Portugal. Ou seja, a exceção, a nosso ver, não apaga esta continuidade, que se afirma plenamente quando o primado da lei, a legitimidade do povo, a separação de poderes, é consagrada plena e inequivocamente em 1820. Não é fácil, a situação não vai ser fácil.

No século XIX a rutura faz-se entre os filhos morgados e os filhos segundos. Estes defendiam e salvaguardavam a liberdade da propriedade e não o morgadio, que era a transmissão apenas ao filho mais velho.

O liberalismo põe isto em causa e abre justamente a perspetiva a Mouzinho da Silveira, que no decorrer da guerra civil vai justamente fazer as leis mais importantes no que se refere à liberdade económica. Estes fatores democráticos introduzem um outro aspeto: além da liberdade económica, é indispensável cuidar da coesão social.

Mas no século XIX e na I República, estamos perante um país pobre, analfabeto, com graves deficiências de desenvolvimento. Isto não vai permitir o falhanço da I República e o surgimento posterior da ditadura do Estado Novo?

Certamente que sim. A questão tem que ser analisada com extraordinário cuidado, uma vez que o que aconteceu no século XX, designadamente a experiência do Estado Novo, é uma experiência que se deve antes de mais a um contexto internacional que foi favorável às ditaduras e à guerra.

A Constituição de 1976 vem solidificar esses valores, essa perenidade?

Indiscutivelmente. Por uma razão: é uma Constituição compromissória, é um compromisso complexo, muito curioso e envolve em primeiro lugar o cumprimento do programa do Movimento das Forças Armadas (MFA). E há um ponto crucial no documento [do MFA] que é o predomínio das instituições civis sobre as instituições militares. O segundo compromisso é haver uma Constituição, que vai ter os contributos dos diversos partidos. É uma Constituição compromissória em que, desde o CDS ao PCP, nós encontramos contributos que ainda hoje existem, todos eles existem. Este compromisso complexo permite a durabilidade desta Constituição.

Ainda que o primeiro compromisso tenha resistido até 1982, à primeira grande revisão constitucional, quando acaba o Conselho da Revolução.

Esta transição é, a meu ver, profundamente sábia e refiro aqui o general Ramalho Eanes, porque teve um papel muito importante em reconduzir as coisas ao primado das instituições civis sobre as instituições militares. Ao celebrarmos 200 anos do constitucionalismo estamos no fundo a falar de questões atuais. A primeira destas questões é motivar os mais jovens e dizer que a sociedade toda é fundamental para a construção da democracia. Temos de encontrar novas formas de representação e participação. Hoje, o Estado moderno é grande de mais para resolver alguns problemas, daí a dimensão local e a da descentralização. Voltamos ao Cortesão, quando dizia que os fatores democráticos só existem graças à importância e à força dos poderes locais, do municipalismo... E depois é pequeno de mais para solucionar outros problemas, como os da defesa e a segurança e os do meio ambiente.

Em 1997, na última grande revisão, abriu-se o poder político à participação de movimentos de cidadãos. Esta fórmula pode ser melhorada?

Pessoalmente, acho que as instituições merecem sempre melhoramento. E que é indispensável ter uma grande atenção relativamente a esse melhoramento. Não há varinhas de condão em democracia. Merece aperfeiçoamento sim. Recordo que a Constituição Portuguesa já prevê o sistema eleitoral misto e neste momento ainda não o temos. Permite a existência de um círculo nacional e não se concretizou isso. Não estou a acusar, estou a constatar.

Há quem diga que a nossa Constituição é muita palavrosa e normativa.

Tem sido um exemplo de maturidade constitucional a estabilidade da nossa Constituição de 1976.

Não há portanto uma questão constitucional?

Não acho. Muitas vezes, quase com uma lanterna, pergunto: "Qual é o problema?" Há, se quiser, um ponto em que a nossa Constituição não favorece a governabilidade, aquele de que foi vítima o governo do engenheiro Guterres [1999-2002], em que havia um empate - e note que era 115/115 deputados, ou seja, 115 coerentes, porque era uma maioria, e 115 fragmentados, porque eram as oposições. O que é que a nossa Constituição diz? Ganha na segunda votação quem votou negativamente. Não acontece assim na Constituição francesa.

A nossa Constituição torna possível o equilíbrio de poderes?

O meu balanço é francamente positivo. Se virmos a durabilidade, se virmos o tempo, nós verificamos que nem sempre as decisões são partilhadas unanimemente, isso é normal em democracia, mas que há uma grande permanência e uma grande estabilidade, eu diria essencial. Por isso não há uma questão constitucional, haverá porventura a necessidade de aperfeiçoarmos isto ou aquilo, como a questão eleitoral. Porque é que não se concretizou aquilo que a Constituição prevê? Não houve consenso - e a Constituição prevê que nessa matéria, e bem, tem de haver uma maioria muitíssimo alargada. E compreende-se para quê.

Para que não sejam maiorias conjunturais.

Isso legitima a democracia. É um dado importante.

Ainda sobre o equilíbrio de poderes. Sobre os casos de Pedrógão Grande e Tancos, um articulista definia o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como uma magistratura de interferência, que não era apenas de influência.

Eu não tenho essa leitura porque penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, tem feito uma interpretação dentro dos limites constitucionais do que são os seus poderes. O Presidente da República tem agido dentro dos limites constitucionais. Ele conhece bastante bem a Constituição, foi deputado constituinte, não podemos confundir empenhamento e atividade - que são características que este Presidente tem - com superação relativamente aos poderes constitucionais. Eu fui assessor político do Presidente Mário Soares. Hoje sabemos que os seus mandatos foram globalmente consensuais, mas se analisarmos momento a momento tiveram circunstâncias em que houve quem considerasse que tinha ido além da magistratura de influência. Acho que não. Acho que os presidentes Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa têm estado - com leituras naturalmente mais exigentes, menos exigentes, mais interventivas, menos interventivas - dentro da magistratura de influência.

Que desafios se colocam neste momento ao atual quadro constitucional da nossa democracia?

Os desafios fundamentais são os desafios da articulação de três domínios - o local, o nacional e o supranacional, que hoje regressa clara e inequivocamente à ordem do dia, depois de um período de relativo, maior ou menor, ceticismo.

Estaremos imunes aos extremismos que andam à solta na Europa?

Não, não há vacinas contra o extremismo, não há vacinas contra o chauvinismo, há sim perseverança, trabalho e prevenção. E esta perseverança, trabalho e prevenção obriga à tomada de consciência de que os cidadãos têm que ser chamados como parte ativa a serem fatores positivos, de respeito mútuo, de tolerância, de abertura. Quando dissemos bicentenário do constitucionalismo, nós dizemos são 200 anos em que, desde o início, desde o tempo imediatamente anterior, desde as raízes, nós temos um elemento comum que se chama primado da lei, respeito dos direitos fundamentais, salvaguarda de uma sociedade baseada na cultura e na paz.