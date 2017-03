Pub

Um grupo de quatro ou cinco homens tentou assaltar hoje de madrugada uma caixa multibanco instalada no interior de um supermercado, em Évora, mas os suspeitos fugiram sem levar o dinheiro, revelou fonte policial.

A fonte do Comando Distrital da PSP indicou à agência Lusa que a tentativa de assalto à caixa multibanco ocorreu entre 03:40 e as 04:00, tendo a Polícia sido alertada por um popular que circulava na zona e pelo alarme do estabelecimento, localizado na periferia da cidade de Évora.

Quando os elementos da PSP chegaram ao local, segundo a mesma fonte, os suspeitos já se tinham colocado em fuga num veículo que ainda não foi identificado, sem que tivessem levado as caixas com o dinheiro.

A fonte da PSP referiu que no local foi deixada uma carrinha, furtada recentemente na zona de Évora e que foi supostamente utilizada para partir a montra do supermercado e puxar a caixa multibanco, com recurso a cintas, para o exterior da loja.

A PSP de Évora comunicou a tentativa assalto à Polícia Judiciária e procedeu à recolha de vestígios.