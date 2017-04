Pub

Pedro Nuno Santos salientou que "o grupo parlamentar do PS é uma coisa, o Governo é outra"

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares definiu hoje o grupo de trabalho sobre a dívida, formado por deputados do PS e do BE como "credível e qualificado", mas reiterou que o relatório não vincula o Governo.

"Obviamente que não estamos vinculados enquanto Governo" ao texto, disse Pedro Nuno Santos, que seguiu as palavras do secretário de Estado do Orçamento, João Leão, que havia referido que o Governo tomou "nota" e vai analisar o relatório acordado pelo PS e BE resultante de um grupo de trabalho sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa.

Em conferência de imprensa no parlamento, o deputado do PS João Galamba foi questionado sobre a posição do Governo na matéria, o que levou Pedro Nuno Santos, presente na sala mas que não integrou o grupo de trabalho, a intervir na ausência do secretário de Estado do Orçamento, que já havia abandonado a sessão.

"O grupo parlamentar do PS é uma coisa, o Governo é outra", frisou Pedro Nuno Santos.

O secretário de Estado disse que o Governo acompanha o trabalho do grupo sobre a dívida e "vai ter muita atenção e fazer uma análise apurada" das conclusões.

Para Pedro Nuno Santos, este grupo é "credível, qualificado e [um] excelente grupo de trabalho".

O grupo de trabalho foi criado no âmbito do acordo para a viabilização do Governo minoritário socialista, em novembro de 2015.

Francisco Louçã, antigo líder do BE, os deputados do PS João Galamba e Paulo Trigo Pereira, o líder da bancada parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, e os economistas Ricardo Cabral e Ricardo Paes Mamede, entre outros, integraram o grupo de trabalho e são signatários do relatório agora conhecido.

Comunistas e bloquistas têm defendido a necessidade de uma renegociação da dívida pública, mas o executivo tem remetido esta questão para o foro europeu.