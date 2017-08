Pub

Decisão foi tomada após reunião com a ministra da Administração interna

A greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), marcada para quinta e sexta-feira, foi desconvocada, anunciou hoje o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

O anúncio foi feito por Acácio Pereira, depois de uma reunião no Ministério da Administração Interna (MAI). "Estão reunidas as condições para podermos suspender a greve", disse o responsável, em declarações aos jornalistas.

Em comunicado, o gabinete da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, diz que na reunião "foi possível aproximar as posições do Governo e daquele Sindicato". Uma das medidas que contribuíram para este desfecho foi a autorização, por parte do ministério das Finanças, para o "recrutamento externo de 100 novos inspetores, que acresce ao concurso interno que já permitiu este ano dotar o SEF de 45 novos inspetores".

A estes concursos juntam-se outros dois, de 45 elementos cada, com os quais o SEF vai ver reforçado o seu quadro de pessoal da CIF em 235 novos inspetores, diz o comunicado. Nestes dois casos, os do primeiro concurso já estão efetivos e os do segundo estão como estagiários no aeroporto.

A ANA já tinha alertado para as possíveis consequências da greve nos aeroportos, aconselhado os passageiros em voos para fora do espaço europeu a chegarem com antecedência de quatro horas para minimizar transtornos.