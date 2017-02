Pub

Federação sindical diz que funcionário estão a aderir em grande número à paralisação, fechando "largas centenas" de escolas, enquanto outras se mantêm abertas com pouco pessoal

Uma adesão à greve "próxima dos 90%" e "largas centenas" de escolas fechadas ou a funcionar sem o pessoal suficiente. É este, segundo Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FP), o primeiro balanço da greve de hoje nas escolas públicas, que abrange todos os trabalhadores não docentes, nomeadamente assistentes operacionais (auxiliares), assistentes técnicos e outros trabalhadores, como psicólogos.

"São largas centenas de agrupamentos de escolas encerrados. A grande maioria das escolas secundárias estão encerradas", disse ao DN o sindicalista, apontando "Odivelas, Alverca, Vialonga, Évora, Castro Verde, Santa Maria da Feira, Tondela e Aveiro" como exemplos de concelhos onde a paralisação está a ter grande impacto. "Em todo o país a realidade é esta", garantiu, explicando que o número de escolas encerradas só não é ainda maior porque "algumas estão abertas com muito poucos funcionários, por insistências dos diretores. Mas mesmo entre essas há algumas que estão a fechar", acrescentou.

Também João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação (FNE), disse no Fórum TSF que "a maioria das escolas estão encerradas" esta sexta-feira.

No mesmo fórum, a secretária de Estado adjunta, Alexandra Leitão, disse que pela manhã não existia "um número muito elevado de escolas fechadas", que não atingiria "os 10%" mas admitiu que a informação ainda era escassa e frisou o respeito pelo direito à greve.

Tal como fizera o ministro, Tiago Brandão Rodrigues, na quinta-feira, a secretária de Estado falou na questão do número elevado de baixas médicas entre o pessoal não docente. Um argumento que levou Artur Sequeira a criticar o ministro e a secretária de Estado: "Se há muitas pessoas de baixa é porque o número de funcionários tem vindo a diminuir e o trabalho a aumentar, para além de as pessoas se reformarem cada vez mais tarde", disse ao DN o sindicalista, que também não gostou de ver a secretária de Estado adiar para "o próximo ano letivo" a revisão do rácio (número de funcionários por aluno), sem garantir que tal será "possível".

As exigências dos sindicatos incluem, para a além do reforço do número de funcionários nas escolas, a integração nos quadros de cerca de 1700 assistentes operacionais, o descongelamento dos salários e da progressão e a regulamentação de uma carreira específica do setor.