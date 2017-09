Pub

O primeiro-ministro indigitou esta segunda-feira a embaixadora Maria da Graça Mira Gomes para o cargo de secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa

O líder do PSD foi informado do nome que o Governo propôs ao parlamento para liderar as 'secretas', Maria da Graça Mira Gomes, mas Passos Coelho não se pronunciou sobre o mesmo, disse à Lusa fonte oficial social-democrata.

"Dadas as circunstâncias, o Governo não tem o respaldo do PSD", acrescentou a mesma fonte, que explicou que esta posição se deve ao facto de o PS manter "o impasse em relação à nomeação para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP).

Em causa está a recusa do PS, na passada sessão legislativa, em apoiar o nome da vice-presidente do PSD Teresa Morais para liderar a fiscalização das 'secretas', que acabou por não conseguir os necessários dois terços para a sua aprovação Facebook

Twitter

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O primeiro-ministro, António Costa, indigitou esta segunda-feira a embaixadora Maria da Graça Mira Gomes para o cargo de secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

Segundo fonte oficial do Governo, o nome da nova secretária-geral do SIRP foi já enviado para a Assembleia da República.

"O primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, Dr. Pedro Passos Coelho, desta indigitação", lê-se no comunicado do Governo.

A nova secretária-geral do SIRP exerce atualmente as funções de embaixadora portuguesa junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Viena, cargo que ocupa desde 2015 e, nessa qualidade, presidiu ao Fórum para a Cooperação na Segurança e à Comissão Consultiva e ao Tratado "Open Skies".