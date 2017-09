Pub

"Portugal tem-se posicionado, e está cada vez mais a posicionar-se, como um país interessante para o investimento estrangeiro", disse o ministro da Economia

O ministro da Economia salientou esta terça-feira que Portugal é cada vez mais um "país interessante" para o investimento estrangeiro e que as empresas internacionais "demonstram confiança" na capacidade portuguesa.

Em Lousado, Vila Nova de Famalicão, para a inauguração da nova unidade produtiva da Continental Mabor, Manuel Caldeira Cabral realçou também que o que torna Portugal atrativo já não é só a "capacidade competitiva" em termos de custos mas também o fator qualidade.

Como exemplo, Caldeira Cabral apontou o "importante investimento" da Continental Mabor em Portugal.

"É extraordinariamente importante verificar que esta empresa está não só a reforçar a sua produção, e produzir e exportar mais, mas a entrar em toda uma nova área de mercado e que decidiu, escolhendo entre as 20 fábricas que tem pelo mundo, a fábrica de Portugal como a que se apresentava com melhores padrões de qualidade, melhores resposta por parte dos trabalhadores, maior flexibilidade e também uma fábrica que se encontra num país que tem boas condições de custo e competitividade, boas condições de cooperação com as entidades públicas", referiu.

O que torna hoje Portugal competitivo já não é apenas a sua capacidade competitiva em termos de custos mas é, de facto, a qualidade da sua mão-de-obra e a qualidade em termos de resposta em termos de engenharia e de investigação

A Continental Mabor inaugurou esta terça-feira oficialmente uma nova unidade de produção, de pneus agrícolas, um projeto anunciado há cerca de um ano que representa um investimento de total de 49,9 milhões de euros.

Adicionalmente, adjacente à unidade produtiva, foi construído um centro de testes "onde a equipa de I&D local, em estreita colaboração com a equipa de Hanôver, irá testar a qualidade dos pneus produzidos e irá trabalhar na otimização e futuro desenvolvimento de produtos agrícolas", anunciou a empresa.

A unidade de Lousado, explana a multinacional, foi escolhida para receber a nova unidade "após a análise às várias fábricas do Grupo Continental devido às excelentes infraestruturas e ao empenho individual dos seus colaboradores"

Até ao final do ano, a Continental estima produzir um total de 5.000 pneus, em 13 medidas diferentes.

Além da produção de pneus agrícolas, Lousado já produz pneus para veículos ligeiros de passageiros, tendo uma capacidade de produção anual de cerca de 18 milhões de pneus.