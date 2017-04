Pub

Valor está no Programa de Estabilidade

O Governo prevê que o défice, em 2018, seja desde 1%. O número está no Programa de Estabilidade que deverá ser aprovado em conselho de ministros, esta quinta-feira, de acordo com o Expresso.

De acordo com o mesmo jornal, o objetivo passa também pela redução do desemprego para 9,3%. A queda dos números do desemprego e o crescimento da economia este ano e no próximo são dois dos mais importantes motivos que levam o executivo liderado por António Costa a estimar o défice em 1% para o próximo ano.