O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o seu executivo não tem "complexos" em defender a intervenção do Estado na economia, em conjugação com o mercado.

"Nós não somos só a favor do mercado e hoje é fundamental lembrar as conquistas que obtivemos com a autonomia política", disse o chefe do executivo madeirense durante a inauguração da via-rápida Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos, na zona oeste da ilha.

A estrada, com 2,5 quilómetros de extensão, representa um investimento de 54,4 milhões de euros, comparticipado pela União Europeia, e serve uma área do concelho de Câmara de Lobos densamente povoada.

"É preciso não viver no passado, mas é fundamental, muitas vezes, pensarmos o que era o passado na Madeira e as dificuldades que os madeirenses e os porto-santenses atravessavam", alertou Miguel Albuquerque, vincando que houve uma "intenção política" na escolha da data para a inauguração daquela que é a maior obra pública do seu executivo, iniciado em 2015.

O presidente do Governo Regional disse que a infraestrutura "honra a democracia e a autonomia", 43 anos após o 25 de Abril, data que levou à instituição da autonomia da Madeira e que continua a ser o "alicerce do desenvolvimento" da região.

"Fazer obra em democracia não é fazer propaganda, é deixar obra efetiva ao serviço das gerações futuras", disse Miguel Albuquerque, realçando que a região autónoma atravessa a "fase de maior desenvolvimento de sempre".

A via-rápida Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos foi iniciada durante o anterior executivo regional, liderado por Alberto João Jardim, mas as obras foram suspensas por imposição do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), que esteve em vigor entre 2012 e 2015, na sequência da insustentabilidade da dívida pública da região, que era superior a seis mil milhões de euros.