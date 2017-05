Pub

Será elaborado plano de contingência para ativar se as circunstâncias o justificarem

O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação de uma comissão permanente para prevenir, monitorizar e acompanhar os efeitos da seca para elaborar um plano de contingência e estabelecer eventuais medidas preventivas.

"Foi aprovada a criação da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da seca, apesar de estar a chover", anunciou a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros de hoje.

De acordo com o texto do Governo: "A evolução meteorológica dos últimos meses indica que poderemos vir a ser confrontados, num futuro próximo, com uma situação de seca, justificando-se uma atuação atempada de eventuais medidas preventivas e mitigadoras" deste problema.

Será ainda elaborado um plano de contingência que possa vir a ser acionado "se e quando as circunstâncias o determinarem".

Esta comissão permanente será interministerial e contará com a assessoria de um grupo técnico composto por representantes de diversos organismos da administração, "relevante face às diferentes dimensões do fenómeno".

Na terça-feira, numa conferência em Faro, no Algarve, o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, disse não haver, por enquanto, registo de prejuízos evidentes na agricultura devido à seca, apesar de haver indícios que apontam para a previsão de um período de seca.

"Neste momento, estamos apenas numa situação em que há indícios claros de que poderemos vir a ter um período de seca, não há neste momento ainda prejuízos imediatos e evidentes" na agricultura, declarou então o governante aos jornalistas.

Em 03 de maio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelou que Portugal continental encontrava-se em abril com 96% do território em situação de seca fraca a moderada, um aumento significativo relativamente ao mês de março (20%).