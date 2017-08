Pub

Definição legal de "vigilância armada" no combate aos fogos para os militares das Forças Armadas difere da aprovada para os sapadores florestais.

Os ministros da Defesa e da Agricultura aprovaram há dias uma definição legal de "vigilância armada" para os militares distinta da que foi estabelecida, em janeiro, para os sapadores florestais.

Em janeiro, o decreto-lei do Ministério da Agricultura que criou o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais no continente definia vigilância armada como a "observação dos espaços florestais exercida de forma fixa ou móvel, utilizando viatura com equipamento específico para combate a incêndios, em regime de primeira intervenção".

Mas há uma semana, um despacho conjunto dos ministros Azeredo Lopes e Capoulas Santos sobre a intervenção dos militares na defesa da floresta conta incêndios definia vigilância armada noutros termos: é "o desenvolvimento de ações para identificação e localização de incêndios rurais, efetuadas por equipas com capacidade imediata de proceder à extinção dos incêndios nascentes."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Estado-Maior General das Forças Armadas disse ao DN não saber explicar como é que aquela definição de vigilância armada iria aplicar-se a militares, na medida em que estes usam armas de fogo nas respetivas missões.

Nessa medida, fontes militares admitiram que aquela terminologia deveria ser diferente para caracterizar a intervenção dos efetivos das Forças Armadas em ações de vigilância e combate aos fogos.

Note-se que os militares das Forças Armadas não têm poder de autoridade em território nacional e que, ao contrário dos membros das forças de segurança, a arma não faz parte integrante do respetivo uniforme - tanto que andam desarmados mesmo dentro dos quartéis e bases, à exceção daqueles que são destacados para as ações de vigilância no interior dessas unidades.

A própria lei, no que respeita ao uso de armas "em ação policial", exclui os militares do conjunto de entidades que o podem fazer precisamente porque não são "órgãos e autoridades de polícia criminal".

Em 2010, o juiz Mário Mendes, então secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, escreveu que "a não aplicabilidade da lei aos militares das Forças Armadas relativamente ao recurso a armas de fogo condiciona a utilização efetiva de arma de fogo pelos militares das Forças Armadas em missões de colaboração na segurança interna".