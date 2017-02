Pub

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse um comunicado que é "uma posição de extrema importância e visibilidade na área da população e cooperação internacional para o desenvolvimento"

O Governo português congratulou-se esta segunda-feira com a eleição da professora universitária Mónica Ferro para o cargo de chefe da representação regional do Fundo das Nações Unidas de Apoio à População, em Genebra.

O cargo, refere o executivo português num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), é "uma posição de extrema importância e visibilidade na área da população e cooperação internacional para o desenvolvimento".

A escolha de Mónica Ferro "constitui justo reconhecimento de um relevante percurso profissional e dedicação às questões da população e do desenvolvimento, em particular as relativas às mulheres e aos jovens", considera o Governo.

Mónica Ferro, acrescenta, "é uma profissional altamente qualificada e experiente", e, enquanto deputada (PSD) da Assembleia da República, ocupou o cargo de Coordenadora do Parlamento para as Questões de População e Desenvolvimento.

Foi também vice-presidente do Fórum Europeu de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento, "tendo assumido um papel determinante na colaboração com várias organizações portuguesas na área do desenvolvimento sustentável e da igualdade de género".

Mónica Ferro é professora universitária no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa (ISCSP-UL) e desempenhou funções como secretária de Estado Adjunta e de Defesa Nacional no anterior Governo (PSD-CDS/PP).