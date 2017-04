GNR deteve 84 pessoas nas últimas 12 horas

Pub

A GNR deteve 84 pessoas em flagrante delito, das quais 61 por condução sob o efeito do álcool e registou 97 acidentes, que provocaram 11 feridos graves e 218 ligeiros, em operações realizadas nas últimas 12 horas.

Em comunicado hoje divulgado, a Guarda Nacional Republicana adianta que dos 84 detidos, seis foram por condução sem habilitação legal, dois por tráfico de droga, dois por posse de arma proibida, quatro por tentativa de furto, um por violência doméstica e três por desobediência.

A GNR apreendeu também 118 doses de haxixe e duas armas brancas.

Na área do trânsito, foram detetadas 479 infrações, destacando-se 156 excessos de velocidade, 122 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 25 por falta de inspeção do veículo.