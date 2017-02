Pub

A GNR deteve 57 pessoas em flagrante delito, das quais 36 por condução sob o efeito do álcool, durante operações de combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária realizadas entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta ainda que, do total de detidos, cinco conduziam sem carta de condução e quatro desobedeceram às autoridades.

Duas pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes, duas por introdução em lugar vedado ao público e uma por segurança ilegal.

Foram ainda apreendidas 125 doses de cocaína e 50 doses de haxixe.

Na área do trânsito, os militares detetaram 528 infrações, das quais 67 por excesso de velocidade, 89 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido e 79 por infrações relacionadas com tacógrafo.