Adeptos do Benfica exibem bandeira do clube e do fundador Cosme Damião

Pub

Câmara de Lisboa inaugura estátua do fundador do Benfica perto do estádio da Luz na próxima semana

A Câmara de Lisboa vai inaugurar na terça-feira, às 16:00, uma estátua de homenagem ao fundador do Sport Lisboa e Benfica, Cosme Damião, na rotunda da Avenida Machado Santos, junto ao Estádio da Luz, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a autarquia explica que a estátua foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Lisboa de 2013, na categoria de iniciativas até 1.500 euros.

"A obra, proposta e votada pelos cidadãos de Lisboa através deste instrumento de cidadania participativa do município, terá o busto de Cosme Damião e uma placa que refere a homenagem da população a este 'símbolo da alma benfiquista'", acrescenta a Câmara.

A cerimónia de inauguração da estátua ocorre no dia em que o clube completa 113 anos.

Numa nota biográfica publicada no seu 'site', o Sport Lisboa e Benfica evoca Cosme Damião como "o homem que sonhou" o clube.

"Foi do ambicioso sonho de Cosme Damião que nasceu o Sport Lisboa e Benfica e, mais importante ainda, foi a partir dos seus valores que se moldou o clube à sua imagem, ou seja, um clube do povo, que subiu a pulso, cresceu do nada, vingou, venceu e assumiu-se como uma referência a nível mundial", refere a mesma informação.

O clube recorda, ainda, que "Cosme foi mentor, jogador, capitão, treinador, dirigente".

Fora do desporto, Cosme Damião foi embaixador de Portugal no Brasil e escritor, "uma das maiores figuras portuguesas da primeira metade do século XX e, definitivamente, o homem mais importante de sempre do futebol benfiquista", assinala o Sport Lisboa e Benfica.