A direção do PSD informou esta manhã o grupo parlamentar que mantém o nome de Teresa Morais para o Conselho de Fiscalização das secretas

Está à vista um novo impasse para a eleição de membros de órgãos de fiscalização, da responsabilidade dos dois maiores partidos, PS e PSD. Desta vez, é a fiscalização das secretas. Na semana passada o PS chumbou o nome que o PSD apresentou para o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa (CFSIRP), a deputada Teresa Morais, com o argumento de que não tinha "perfil", mas o PSD vai insistir. A direção do partido, sabe o DN, informou já o grupo parlamentar desta decisão e Teresa Morais irá de novo a votos.

Esta é uma situação inédita neste organismo, em relação ao qual sempre houve entendimento entre os dois partidos. O CFSIRP é composto por três personalidades "idóneas", escolhidos entre PSD e PS. O atual presidente, Paulo Mota Pinto, do PSD, terminou a sua comissão de serviço no mês passado.

Em reação à recusa do PS em relação a Teresa Morais, o líder da bancada social-democrata afirmou que se tinha aberto uma "ferida profunda" no relacionamento entre os dois partidos. No entanto, esta quarta-feira, o PSD mostrou o seu total apoio à proposta de lei do governo para que os serviços de informações possam ter acesso aos "metadados" das comunicações telefónicas e internet, que podem fornecer a localização, identidade e números contactados de um suspeito.

Teresa Morais é atualmente deputada do PSD. Fez parte do CFSIRP por duas vezes, em 2004 e 2008, com Marques Júnior e Jorge Bacelar Gouveia na presidência, eleita, na altura, com os votos do PS.

Formada em Direito, foi secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e para Igualdade, tendo incentivado a aplicação de medidas na área do combate à violência doméstica, como a teleassistência, a videovigilância e o apoio às casas-abrigo para vítimas.

A igualdade de género tem sido outra das áreas de maior intervenção de Teresa Morais, tendo a ex-secretária de Estado trabalhado, nomeadamente, no aumento de participação de mulheres em cargos de chefia, conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa e do setor empresarial do Estado.