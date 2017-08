Pub

Número corresponde a 93,6% dos efetivos que as chefias propuseram para admissão ou a 63,8% dos que propuseram incorporar

O Ministério da Defesa, que viu ontem publicado o despacho a autorizar a admissão de 3200 voluntários e contratados para as Forças Armadas no corrente ano, explicou ontem que esse número não deve ser comparado com o das incorporações propostas pelas chefias.

Num esclarecimento formal enviado ao DN, o ministério precisou que "o quantitativo inicial proposto para admissões para prestação de serviço nos regimes de voluntariado [RV] e de contrato [RC] para o ano de 2017 foi de 3419 [efetivos]", pelo que o número de 3200 aprovados pelas Finanças "corresponde, fundamentalmente, ao inicialmente pretendido".

Contudo, o decreto-lei aprovado em dezembro pelo governo e que fixou os efetivos militares para 2017 determina expressamente que os ministros das Finanças e da Defesa publicam um "despacho [...] que aprova o plano de incorporações anual" em RV/RC - e não um plano de admissões, como aparenta decorrer do esclarecimento feito pela tutela. Acresce que, segundo a Lei do Serviço Militar, "a incorporação consiste na apresentação dos cidadãos nas unidades e estabelecimentos militares do ramo das Forças Armadas [Marinha, Exército, Força Aérea] em que foram alistados para prestação de serviço efetivo" em RV/RC.

As chefias militares apresentaram, no outono passado, um plano de incorporações de 5019 efetivos em RV/RC para 2017. Assim, os 3200 efetivos a admitir correspondem a 93,6% do total de admissões requeridas pela hierarquia castrense, ou 63,8% face ao plano de 5019 incorporações que tinham apresentado antes.

Note-se que o número das admissões só é conhecido no final da chamada recruta, quando se sabe quantos mancebos desistiram ou chumbaram e os que são efetivamente integrados. Tendo em conta que o despacho conjunto foi assinado passado mais de meio ano do seu início e aprovado a quatro meses do seu final, isso pode explicar a opção da tutela - e o acordo das chefias ao proporem os 3419 efetivos a posteriori - em aprovar logo o número de admissões, observaram fontes ouvidas pelo DN, dado ser menor a incerteza quanto à chamada taxa de atrição (desistências e chumbos na instrução).

Um resultado imediato é que o montante a afetar para esse fim ao Ministério da Defesa é assim inferior ao que teria de ser disponibilizado se o documento fosse aprovado logo no início do ano. Para as Forças Armadas também há uma consequência automática na gestão dos seus recursos humanos, por não saber quando e quantos efetivos incorporar.

O despacho ontem publicado foi assinado a 24 de julho pelo ministro Mário Centeno e pelo secretário de Estado Marcos Perestrello, responsável da Defesa pelo dossiê dos efetivos - cuja distribuição pelos três ramos das Forças Armadas continua por fazer, asseguraram fontes ouvidas pelo DN.

Em 2016, numa resposta ao DN/Dinheiro Vivo, a Defesa disse querer assegurar a incorporação de 5759 militares em RV/RC para reforçar os efetivos das Forças Armadas - mas o despacho conjunto com as Finanças, publicado a 2 de dezembro do mesmo ano, aprovou 3000 admissões. Isso permitiu cativar verbas e, depois, libertar só o dinheiro correspondente aos militares que naquela altura do ano já se sabia (quase sem margem de erro) terem sido admitidos.

Decompondo aqueles números indicados pela tutela, a grande maioria das incorporações RV/RC iriam para o Exército: previa 4530 mas viu autorizadas 2470 admissões - que foram realizadas antes dessa luz verde da tutela e à responsabilidade do então comandante do Pessoal do ramo, tenente-general Antunes Calçada, garantiram fontes militares ao DN.

Já a Marinha estimava incorporar 529 (admitiu 123) e a Força Aérea 700 (407).