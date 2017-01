Pub

O presidente da Assembleia da República felicitou o Presidente da República no dia em que passa um ano pela eleição de Marcelo para Belém

Numa mensagem colocada no site do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues sublinhou que o "atual Presidente da República" tem sido um dos principais garantes de Portugal ser "hoje um exemplo raro de estabilidade política e coesão nacional, no respeito pelos compromissos europeus". "Isso deve-se ao esforço de muitas pessoas e de muitas instituições, à cabeça das quais devemos colocar" Marcelo Rebelo de Sousa, escreveu Ferro Rodrigues.

Segundo o presidente da Assembleia da República, estabeleceu-se uma "excelente cooperação institucional" entre o Presidente da República e o Parlamento, "acompanhada por excelentes relações pessoais, sempre importantes para a facilitação da cultura de diálogo estratégico que os portugueses esperam dos órgãos de soberania".

Notando que já teve oportunidade de felicitar Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues deu "nota pública" dessas felicitações, enquanto o seu gabinete sublinhou que o atual Chefe do Estado fez questão de apresentar cumprimentos na Assembleia da República ao seu presidente quando já tinha sido eleito mas ainda não estava empossado, e que Marcelo também felicitou publicamente Ferro (no site da Presidência) quando passou um ano da eleição deste para presidente do Parlamento, a 23 de outubro último.