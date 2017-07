Pub

Apoio aos fogos mobilizou 2600 militares e meio milhar de viaturas do Exército desde meados de junho em 10 distritos.

O Exército tinha 233 militares e 41 viaturas empenhadas na noite de terça-feira em apoio às operações de combate a incêndios em três concelhos, informou o ramo esta quarta-feira.

Belver, no concelho de Gavião, Vale do Coelheiro, concelho de Castelo Branco e Mosteiro de São Tiago, concelho da Sertã, eram os três teatros de operações onde o Exército estava ontem à noite presente com 10 pelotões de rescaldo e vigilância pós-incêndio, além de quatro destacamentos de engenharia com 41 viaturas e quatro máquinas de rasto, precisou o Exército ao DN.

Em termos de balanço do apoio prestado à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e às autarquias, o Exército adiantou ter empenhado aproximadamente "2600 militares, 532 viaturas e 23 máquinas de rasto em 22 teatros de operações e nove áreas de patrulhamento dissuasor em 10 distritos e 45 concelhos".

Destacados de 36 unidades do ramo, os militares formaram equipas de psicólogos, sanitárias, vigilância e deteção de vítimas, recuperação de viaturas, engenharia militar, patrulhas de dissuasão, grupos de comando, pelotões para rescaldo e ações de vigilância pós-incêndio.

Note-se que o emprego dos militares do Regimento de Engenharia 1 nessas missões tem sido apontada como uma das explicações para haver poucos efetivos empenhados nas rondas aos paióis de Tancos no final de junho, quando foi descoberto o furto de material de guerra guardado naquelas instalações.