Orlando Figueira foi interrogado esta quarta-feira no DCIAP. Procuradores confrontaram-nos com últimas suspeitas recolhidas a uma semana de deduzirem uma eventual acusação

O antigo procurador do Ministério Público Orlando Figueira, suspeito de corrupção passiva, foi interrogado, esta quarta-feira, no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, tendo sido confrontado com as últimos dados recolhidos pela investigação da Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária. Ao que o DN apurou, a judiciária descobriu que Figueira manteve uma conta bancária em Andorra, para a qual terá sido transferido dinheiro com origem na sociedade Primagest, suspeita de ter sido utilizada para fazer pagamentos ao antigo procurador, segundo o MP, a troco de um arquivamento de um processo relativo a Manuel Vicente, vice-presidente de Angola

Orlando Figueira está, desde o dia 23 de fevereiro de 2016, sujeito a medidas de coacção privativas da liberdade: primeiro em prisão preventiva, atualmente em domiciliária. Por isso, até ao final da próxima semana, o Ministério Público deverá avançar com uma acusação, isto se pretender que Figueira se mantenha preso em casa.

A descoberta de uma conta bancária em Andorra acaba por cimentar as suspeitas do Ministério Público relativamente a eventuais atos de corrupção. Porém, segundo o DN apurou, a defesa de Orlando Figueira poderá afirmar que apenas se tratou de uma situação de evasão fiscal, isto é, o procurador terá querido receber o seu salário no estrangeiro, não o declarando ao fisco em Portugal. Contatado pelo DN, Paulo Sá Cunha, advogado que representa Orlando Figueira, declinou falar sobre o processo, argumentando que o mesmo ainda se encontra em segredo de justiça. Paulo Sá Cunha apenas confirmou que a "23 de fevereiro termina o prazo para o Ministério Público acusar, caso queira manter o arguido numa medida de coacção privativa da liberdade".

De acordo com informações recolhidas pelo DN, além da conta em Andorra, a investigação detetou e apreendeu cerca de 200 mil euros em notas num cofre bancário em nome da irmã de Orlando Figueira. A Judiciária está ainda a investigar a origem do mesmo, não descartando a possibilidade de o dinheiro pertencer à familiar do ex-procurador, médica de profissão e proprietária de duas clínicas privadas. As suspeitas de corrupção dizem ainda respeito a um contrato entre Figueira e o Activ Bank do Millenium BCP.

No processo, estão ainda constituídos como arguidos Paulo Blanco, antigo advogado de Manuel Vicente, e Angélica Fontinha, representante em Portugal da sociedade Primagest. O Banco Atlântico também foi constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais. Mas, segundo o DN apurou, já terá esclarecido junto do Banco de Portugal e do MP o problema técnico com o envio de um ficheiro, que não incluiu uma conta bancária de Orlando Figueira.